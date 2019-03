Fernando Gutson y Nahuel Tevez viajaban por la avenida Cristianía, que divide Ciudad Evita y Laferrere en el partido de La Matanza. A la llegar a la intersección de Las Camelias, una camioneta F100 dobló en U y embistió la moto en la que se trasladaban los dos amigos. Los mató en el acto, siguió su camino y estacionó en su casa, a siete cuadras del lugar del accidente.

Desde aquella madrugada del 16 de febrero, la familia apunta a Luis Osvaldo Bustos como el responsable del accidente. Lo sindican como alguien que tiene vínculos con la policía y quien está prófugo de las autoridades.

Amigos de las víctimas claman justicia en las redes sociales.

"No aparece él. Supuestamente tiene el vehículo en su poder y dijo que fue un accidente. Como evidencia tiene su camioenta que tiene un bollo en el lado del acompañante. La camioneta no fue entregada para pericias. La moto de mi hijo sí fue entregada a la Justicia", dijo Gisella, mamá de una de las víctimas

Pese a tener todos los datos, la policía no les da respuestas sobre el caso. "Nos dirigimos a todos lados para aportar datos. También hay testigos de indentidad protegida y no pasa nada. A nadie le importa el dolor de lo que pasamos más allá de lo que pasó con nuestros hijos. Queremos justicia, no podemos esperar más no sabemos qué más hacer", declaró la mujer compungida.

Familiares denuncian la lentitud de las autoridades para tomar determinaciones en el caso, y como ejemplo, dicen que las cámaras de seguridad de la zona fueron sumadas a la causa recién luego de una marcha que realizaron para exigir justicia.