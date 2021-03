La madre del adolescente de 14 años, que atropelló, mató a un hombre e hirió a un niño en la localidad bonaerense de González Catán, pidió perdón y aseguró que "quiere justicia y paz para la familia", en medio de un cruce con los parientes de las víctimas que exigían a su vez la detención del chico y de su padre por "no enseñarle que el auto es un arma".

"No le doy el auto y no me roba el auto, porque le enseño qué tiene que hacer. El auto es un arma y él le prestó un arma. Mientras mi hermano está muerto y estoy esperando enterrarlo, su hijo está vivo, en la comisaría con una custodia", increpó a la mujer el hermano de Elisandro Ramón Tevez Aranda (47), el hombre que circulaba en bicicleta con su hijito de 5 años cuando fue embestido por el auto que conducía el adolescente a alta velocidad.

.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Tomás Valle y Jorge Newbery, de la localidad ubicada en el partido de La Matanza. El Fiat Spazio color blanco que conducía el chico quedó, según el parte policial, “tendido sobre la pared y su parte frontal sobre un poste de luz de cemento” que volteó a raíz del impacto; mientras que Tevez Aranda murió en el lugar y su nene sufrió lesiones y fue trasladado al hospital Simplemente Evita.

Ante las cámaras de Crónica HD, la madre del adolescente pidió perdón a la familia, una actitud que fue recibida con dolor y enojo por los parientes. "¿Dónde están las pericias de que su hijo frenó? A 40 metros lo tiró, a mi hermano no me lo devuelve nadie. Quedaron cuatro nenes y una mujer sola, mientras su hijo jugaba. Quiero justicia. Si no paga el hijo, que lo haga el padre por no enseñarle al hijo que el auto es un arma", le gritaba el hombre a la madre.

El tenso cruce entre familiares de la víctima y del victimario (Crónica HD).

El hermano de Tevez Aranda también le exigió los papeles del auto y el seguro. En ese sentido, cuestionó a la mujer: "Hay un registro que se tiene que hacer por Ley, no puede salir con el auto a matar gente. Con 14 años, le diste un arma y mató. No la voy a escuchar. Usted no tiene consciencia de que su hijo mató".

Ante los cuestionamientos de los vecinos sobre que era habitual ver al chico por el barrio con el auto, la mamá dijo a la prensa que "es la primera vez que lo sacó". "Ahora le pregunto a mi hijo y me contó que, sin permiso, sacó el auto, dio una vuelta, volvió, dijo que lo iba a guardar, ahí fue a dar otra vuelta más y ahí fue cuando pasó. Él nunca se enteró de lo que pasó, estaba en shock", afirmó la mujer.

Y agregó: "También quiero Justicia y quiero que la familia tenga paz. Les pido perdón, les doy mis condolencias y desde el minuto 0 me puse a disposición. Entregamos a mi hijo, que hagan lo que corresponde. Es una locura lo que pasó".

.

En exclusivo con Crónica HD, la hermana de Tevez Aranda, Micaela, aseguró entre lágrimas que "no creen" en las disculpas de la mamá y que "eso no cambia nada, nosotros justicia, una disculpa no alcanza. Mi hermano no va a volver y mis sobrinos se quedaron sin papá. Aparte de los raspones, mi sobrino tiene el corazón roto porque no podemos explicarle que su papá murió, le dijimos que está en una estrella y no va a volver".

Según informaron fuentes de la investigación a este canal, el adolescente imputado fue trasladado en las últimas horas a un instituto de menores de La Plata.