Un joven, identificado como Joaquín Duhalde Bisi de 19 años, que conducía alcoholizado a alta velocidad, el domingo por la madrugada se estrelló contra una columna metálica sobre camino de Los Remeros y avenida Santa María de Rincón de Milberg, en Tigre. Como saldo del choque, dos de los tres amigos que viajaban con él, resultaron muertos. El padre del joven conductor detenido, Martín Duhalde, es un reconocido médico cirujano, quien sería el propietario del vehículo en cuestión, un Audi A4 color gris.

El doctor de 52 años, actualmente es subdirector médico del Sanatorio San Lucas en San Isidro. Sus registros comerciales también revelan que es empleado de la Universidad de Buenos Aires desde hace varios años. Asimismo, también fue jefe de cirugía general del Hospital Central del mismo municipio.

Sanatorio San Lucas en San Isidro.

Tanto el médico como su hijo tienen sus domicilios registrados en el barrio cerrado El Atardecer, ubicado sobre la calle Santa María, donde ocurrió el choque fatal en el que perdió la vida en el acto Franco Rossi y Joaquín “Jojo” Alimonda, de 18 y 19 años. En tanto, el otro amigo del conductor, Mateo “Colo” Lezama, de la misma edad, sobrevivió al impacto.

Por el hecho, Joaquín está detenido en una comisaría de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y fue imputado por la fiscal Laura Capra por el delito de "doble homicidio simple con dolo eventual", que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión. Según arrojó el test de alcoholemia, el joven manejó el vehículo con 1,38 de alcohol en sangre.

Así quedó el Audi A4 tras chocar contra una columna.

Por su parte, el cirujano se presentó en una seccional policial tras el hecho, pero todavía no declaró en la causa, que está en manos del fiscal Sebastián Fittipaldi, que no prevé citarlo en estas horas, aunque no se descarta que lo haga.

