El hecho ocurrió en avenida Córdoba y Pueyrredón. (Captura)

Un ciclista fue atacado por un motochorro que le robó la mochila mientras circulaba en la avenida Córdoba y Pueyrredón, pleno barrio porteño de Recoleta. La víctima persiguió al asaltante, lo agarró del cuello y lo retuvo. Un policía de civil intervino y logró detener al ladrón, un venezolano de 27 años.

Un joven circulaba con su bicicleta cuando fue víctima de un motochorro que le robó la mochila. En ese momento, comenzó a pedalear aún más rápido, logró acercarse al asaltante, lo capturó y lo derribó.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona muestran el momento en el que el motochorro es derribado por un hombre que se desplazaba en una bicicleta pública. En ese momento, intervino un policía vestido de civil a la escena y logró detenerlo.

"No tenía muchas opciones. Era ver como se iba con mi mochila o tratar de correrlo. Le tenía fe al tráfico de Buenos Aires. No pensé que estuviera armado pero me asusté cuando apareció un arma, que era la del policía de civil y después cuando aparecieron dos policías más que apuntaban al que me estaba ayudando", contó la víctima a Telefé.

Agregó: "Estaba claro que era una situación de peligro. Yo quería recuperar mi mochila y que él siga con su vida como quiera".