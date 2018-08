Un hombre fue detenido en Santiago del Estero después de que familiares de una nena de 12 años lo citaran, mediante un engaño, acusándolo de ser el acosador de la menor. La hermana y el tío de la víctima le tendieron una trampa al hombre de 26 años a la que le pedía fotos desnuda con una identidad falsa.

El caso de "grooming" fue descubierto hace 15 días por el padrastro de la niña cuando encontró que ella tenía una cuenta nueva de Facebook en la cual la menor dialogaba con un hombre de manera afectiva.

Sin embargo, el detonante fue un audio de WhatsApp en donde el hombre decía: "Yo te amo, pero no me gusta que me manden porque ya no soy un pendejo. No puedo contestarte seguido a tus mensajes, ya que tengo amigos y familiares".

Acto seguido, citaron al hombre en un parque cercano al ex zoológico municipal y cuando llegó, varios familiares de la niña lo golpearon duramente hasta que llegó la Policía y lo entregaron.

Tras la denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer N° 5 el caso pasó a la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, quien investiga el supuesto delito de "grooming" cuya esencia radica en el engaño de un adulto a un menor, valiéndose de las redes sociales, y con un fin sexual.