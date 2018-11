Por Francisco Nutti

Un colectivo de la línea 113 atropelló y mató a una mujer en el barrio porteño de Villa Luro. El lamentable hecho ocurrió esta tarde y todavía se desconocen los detalles.

En diálogo con Crónica, un testigo explicó: "Venía en el colectivo medio durmiéndome y de repente sentí un movimiento brusco, como si hubiésemos subido al cordón. Al despertarme, la gente empezó a gritarle al chofer que pare, que había una mujer debajo".

"Luego, nos dimos cuenta que asomaban unos pies hacia afuera, entré en shock y me fui porque la gente empezó a gritar. Una mujer se descompuso y otras lloraban. El conductor cuando vio lo que había pasado gritaba que llamen a una ambulancia en vez de hacerlo él... Y enseguida llegó la policía", continuó.

Al parecer, el colectivo dobló para agarrar Rivadavia, misma avenida que venía cruzando la chica y el chofer evidentemente no la vio. "En esa zona siempre pasa lo mismo. Doblan muy abierto, no se fijan si pasa gente. Y me imagino que la situación ha sido así. Los colectivos de la línea 113 son un desastre, doblan como quieren", señaló otro de los presentes.