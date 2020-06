Por María Helena Ripetta

E n todos los trabajos hubo cambios de hábitos y maneras organizadas para funcionar a partir de la pandemia. La Policía de la Provincia de Buenos Aires tuvo que establecer más de 15 protocolos de acuerdo con las funciones que cada sector debe realizar. Está prohibido el traslado en móviles de toda persona que pudiera tener síntomas de coronavirus. Ante un caso sospechoso, se debe llamar al 107. Son varios los instructivos que se les dieron a los efectivos, entre ellos, cómo quitarse los guantes, ya que si se hace de manera incorrecta se pone en riesgo de contagio. En los controles los policías, por ejemplo, no toman el documento, sino que piden que sea exhibido. En caso de que haya que aprehender a una persona que tenga síntomas de la enfermedad, debe solicitarse apoyo a personal de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas. En todos los patrulleros se llevan barbijos para poder realizar una detención si la persona no lo tiene. Si se requiere de testigos, se deben ubicar a por lo menos dos metros. Cuando los efectivos realizan allanamientos, si se sabe que es en un lugar donde hay Covid-19, se va con los trajes especializados que reducen la movilidad de los efectivos. La Policía Ecológica, preparada para los derrames químicos, por ejemplo, es la que están ligada a los operativos en los barrios donde se registró coronavirus y se ocupan de la limpieza y las medidas de contención. La Policía Científica debe mantener entre los efectivos y las personas dos metros de distancia. La misma distancia debe mantener respecto de los cadáveres sospechosos de tener coronavirus y sólo tocarlos si es necesario. Se recomienda evitar autopsias, pero, en el caso que se trate de una persona contagiada que fue asesinada, se realiza. "Si no lo hacemos, un homicida podría quedar libre", dice un alto jefe policial. Para esto hay que utilizar todos los elementos de protección e higiene en salas de autopsias y morgueras. Desinfectar con solución jabonosa y luego lavandina estos inmuebles y vehículos.