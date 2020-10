Brenda Gutiérrez, la joven que el martes fue asaltada y arrastrada por la calle por dos "motochorros" y que instantes después fue atropellada por el auto de un vecino en el partido bonaerense de Moreno, continúa internada en el Hospital De la Vega, donde su estado de salud "evoluciona de forma estable".



Así lo precisó esta tarde a la prensa el director del centro asistencial del partido de Moreno, Emanuel Sabaris, quien señaló que durante las últimas horas y tras ser intervenida quirúrgicamente, la víctima de 24 años fue trasladada "al Área Crítica del servicio de emergencias para hacerle un control y seguimiento" en conjunto con personal de terapia intensiva.

.



Además, explicó que Brenda tiene cuatro fracturas en las costillas, una en el húmero izquierdo y otra en la pelvis, pero que son lesiones estables y "sin riesgo de vida".



Brenda " cursó su postoperatorio sin riesgo y sin compromiso vital", precisó Sabaris, y aclaró que los médicos están "controlando que esas lesiones de gravedad se hayan solucionado" y no se produzcan nuevas, debido a que se trata de "una paciente politraumatizada".



" Viene evolucionando bien, está conciente y lúcida, pero creemos que fue tan rápido el evento que ella no llegó a interpretar cómo fue la modalidad traumática, la cinemática del trauma fue tan rápida que no lo llegó a percibir", agregó.