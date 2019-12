@mhripetta

Se acercan las vacaciones y la tarjeta de crédito se usa más de lo habitual. Hay pagos de alquileres para los que se la usa, además de los gastos extras que se tiene. Los cierto es que una de las formas de evitar los robos o las estafas con la tarjetas es estar atentos e informados.

"Es un modo que viene en aumento, es algo que está muy en auge", dice a Crónica el especialista en seguridad Martín Durán.

Lo que hacen con los delincuentes es quedarse con los datos, no con el plástico, o sea que hasta que no le llega el resumen de la tarjeta la víctima no se da cuenta.

"Cuando uno da la tarjeta magnética y se la llevan, en un bar, en un estación de servicio por ejemplo, ahí con un pequeño lector llamado skimmer copian los datos hay gente que paga por el lote de tarjetas copiadas. Y así duplicaron la tarjeta", dice Duran, pero resalta que no es la única forma. "Hay técnicas de captación que te mandan un mail que diciendo por ejemplo que tenes un problema con tu tarjeta, que el banco necesita que llenes un formulario, y ahí te roban los datos. Hay mucha gente que cae en estos engaños. Nunca los bancos piden datos de ese modo y hay que tener mucho cuidado en las paginas que uno pones su información".

Llega el verano y quienes pueden irse unos días comienzan a buscar dónde quedarse. A veces hay alquileres muy por debajo del valor del mercado, hay que tener cuido con eso. "Piden señas con la tarjeta de crédito y para eso solicitan que sean enviados los datos de la tarjeta para efectuar el cobro y reservarlo. La persona lo hace y ahí ellos comienzan a comprar en el comercio electrónico con envío. Pueden gastar hasta el limite de la tarjeta y hacen los envíos a lugares alquilados para recibir paquetes. Dan de baja el lugar que ofrecían, y cuando la víctima hace la denuncia, ellos ya habían hecho las compras", explica Duran y dice que lo mejor para evitar este robo es "cuando se hace la reserva pedir que se mande un link bancario y así los datos son colocados en un sistema seguro, hacer el pago desde los locales habilitados para eso y la tercera opción es llamar a la tarjeta y avisar el pago para que ellos lo autoricen".

Lo importante es estar atento a donde se ponen los datos, no caer en esos mails con viajes gratis de sorteos que no se participó, de bancos, de autos bonificados. Hay paginas seguras para hacer compras de manera online en la que colocar el número. En cuanto al pago con la tarjeta de crédito magnética lo mejor es no perderla de vista y que la pasen por el lector en presencia del cliente.