Laura Delgadillo, de 22 años, regresaba a su casa, junto a su bebé de un año y medio, y su novio en Rafel Castillo. Detrás de un árbol la esperaba su atacante, que llevaba alcohol.

Sin mediar palabra ni dar tiempo a nada cuando Laura caminaba con su hijo en brazos, la mujer los roció a ambos y los prendió fuego.

El novio de Laura y ex de la atacante, Agustín Sayago, vio todo desde la esquina. Ante los gritos los vecinos salieron con frazadas para apagar el fuego de lo cuerpos.

Una cámara de seguridad registró el ataque. Lian tenía el 90 por ciento del cuerpo quemado y murió hoy. Su mamá pelea por su vida.

Según le dijo a la Policía Sayago, de 20 años, dejó a Laura en la esquina de su casa y apareció su ex novia Liz Magnolia Ortega Castillo, de 22 años, y sin mediar palabras, roció a las victimas con un liquido inflamable y las prendio fuego.

La vio subir a una camionet. negra, de su actual pareja Chucho. Según dijo al acercarse este hombre lo amenzó y se fue del lugar. Mientras los vacinos ayudaban a Laura y su bebé, fueron ellos los que los trasladaron al hospital.

Laura y su agresora "eran amigas de la infancia" y se sospecha que el ataque fue por celos.

"De lo que no hay dudas es que fue planificado. Llevaba el alcohol y cómo encenderlo. La esperó escondida y tenía lista la fuga", dijo uno de los investigadores a cronica.com.ar. "El móvil sería un ataque de celos, pero no se descarta nada aún. De hecho su cómplice es la actual pareja", agregó.

"La chica era amiga de la infancia de mi hija, nunca pensé que iba a pasar esto. Yo la conocía de cuando venía a hacer la tarea de la escuela. Siempre fueron amigas, no sé qué pasó entre ellas", aseguró Vanesa González, madre y abuela de las victimas. En las últimas horas supo que su hija había sufrido otros ataques y amenazas por parte de su examiga.



"Si fue con su actual pareja no creo que sean celos con su ex", dijo González al referirse al otro implicado en el marco de la causa, Alberto Adolfo Gerasimchuk "Chucho", detenido junto a Ortega Castillo.



Laura está internada en el Hospital Paroissien, de Isidro Casanova, con un gran porcentaje de su cuerpo quemado. Está en grave y que no mostró mejorías en las primeras horas de internación.



"Ella está en coma. Están esperando que mi hija se estabilice para poder trasladarla al Hospital del Quemado", dijo la mujer.



En un primer momento Sayago fue demorado por la Policía, pero en base a testimonios y los videos de las cámaras de seguridad de la zona las sospechas recayeron luego en Ortega Castillo y su actual pareja, quienes fueron detenidos.