"A todos los medios de Rosario. Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua que vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con el noba" (sic)", fue el cartel escrito sobre una tela blanca con letras color rojo colgado ayer frente de la sede de Telefe-Rosario.

Se está investigando quién lo hizo, pero los periodistas salen a trabajar como todos los días.

"Las amenazas contra los periodistas son un escalón más en el intento de las bandas narco de generar un estado de conmoción en Rosario. El cartel y las amenazas por redes sociales no tienen un destinatario en particular sino todos los medios y los periodistas. Desde hace tiempo las bandas criminales utilizan a los medios para valorarse en la geografía narco y estas amenazas buscan un impacto mayor. El problema es que en Rosario las amenazas se cumplen", dice a Cronica.com.ar Germán de los Santos periodista de La Nacion y Aire de Santa Fe.



"Cómo la amenaza es contra todos los periodistas y medios es complejo generar condiciones de seguridad para trabajar. No se puede custodiar a todos los periodistas y medios. Pero creo que el Estado debe encontrar una forma de generar esas condiciones para trabajar porque está en juego la información y la libertad de expresión", afirma De los Santos, coautor junto a Hernán Lascano de Los Monos, por el que fueron amenazados en plena presentación del libro.

Las formas de trabjar cambiaron a partir del aumento de la violencia. " Los periodistas se respaldan mayormente entre ellos. Se han montado estrategias para minimizar los riesgos sobre todo de aquellos que trabajan en la calle y deben ir a cubrir hechos de violencia en territorios ásperosPorque la policía muchas veces juega para los malos", sostiene De los Santos que vivió mucho tiempo con custodia. Ternerla no le permite hacer su trabajo.

Lascano, que es periodista de La Capital de Rosario dice a Cronica.com.ar: "De lo de ayer se ocupó el sindicado de prensa, Adepa, Fopea. Personalmente creo que es un llamado de atención, un corrimiento más del limite, que es motivo de preocupación más alla de que no se sabe quién concretamente está detrás de esto".

"En Rosario han pasado cosas graves y que son inéditas en comparación con otras ciudades del país. Acá han baleado en los últimos 8 años la casa de un gobernador, disparado contra edificios de los tribunales penales, contra las sedes de las fisaclías, contra el Consejo municipal. Todos hechos de extrema gravedad que implican motivos para tener inquietud", sostiene Lascano.

"En este caso no hay un trabajador específico señalado, lo que es motivo de resguardo es el hecho que la ciudad vive una violencia desbocada en los delitos de sangre. Tenemos 230 homicidios en lo que va del año, no pasa en ninguna otra ciudad argentina. Sobre todo los periodistas es la parte mas frágil y mas débil que en soledad hacen en el trabajo en el terrirorio, sufren la presión prácticamente todos los días cuando van a esos lugares que están tomados por la violencia y muchas veces se tienen que ir porque le muestran un arma de fuego y el temor es que esto que hasta ahora no ha pasado de amenazas o de intimidaciones pase a alguna cosa más grave que no queremos ni imaginar", sostiene.

Claudio Beron es periodiosta de policiales de La Capital y Radio Nacional. "No ha habido una amenaza puntual contra un periodista como fue años atras cuando se presentó el libro Los Monos y la viuda del Pájaro Cantero amenzó a Lascano y De los Santos. Si hay una amenaza al colectivo, que ya viene del twitter que escribió un penalista diciendo que hay que matar un periodista cada día, que somos el cáncer de la sociedad y ayer esto en Telefe Rosario. ¿Cómo se hace para custodiar a un colectivo de trabajo? es imposible. Si se va a hacer algo el sindicato de prensa tomó contacto co el ministro de Seguridad y se hizo la denuncia penal", sostiene a Cronica.com.ar Beron

"Creo que es un hecho político, venimos del tiro a la garita de seguridad de los Tribunales Federales, la balacera al distrito municipal sur, amenza en la tribunal de omnibus. Todo esto genera miedo, incertidumbre y lo lograron.¿Quienes pueden ser? alguna banda que busca quilombificar como decía Perón", agrega.

"No hay periodista nominalmente amenazado en este momento, si en el poder judicial está mas en jaque que nosotros. Los que hacemos policiales somos los que estamos más expuestos. Miedo no tengo, no me limita para trabajar. Pero estas amenazas abren la puerta a crear un clima hostil, no se qué va a pasar de acá en adelante. A la gente no le gusta que le vayas a preguntar si un narco la amenazó. El 90 de los homicidios son en el marco del narcotráfico", sostiene el periodista de policiales.

"Es gravísimo, hay que darle toda la entidad posible, hay que poner una gran barrera a este tipo de situaciones. Mostrarlas es la única forma que los periodistas tenemos de defendernos. Visibilizarlas lo más que se pueda. Hasta ahora no es una amenaza puntual, pero no se si mañana lo es. Ante esas amanezas al colecivo hay que responder con mucha difusión, datos, muy ejecutivamente, reunirse con todo el mundo y plantearlo en todo los ambitos", afirma.

La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, dijo hoy "que hay varias líneas" en la investigación por la amenaza de muerte a periodistas de Rosario y se mostró confiada en "poder identificar a los autores".



Irribarren calificó como "un hecho muy grave" el mensaje intimidante contra la prensa local dejado ayer en la sede de Telefe-Rosario.