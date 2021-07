En la tarde de este domingo, la querella mayoritaria ARA San Juan emitió un comunicado para manifestar su "absoluta solidaridad con la víctima, una mujer golpeada y maltratada" tras una denuncia de violencia de género que cayó con Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los 44 tripulantes que perdió la vida a bordo del submarino.



Luego de la acusación emitida por Bárbara Marcotegui, el citado grupo de familiares de los submarinistas difundió este escrito en el que además señaló: "podemos decir que nos apena pero no nos sorprende".



El documento, lleva la rubrica de las doctoras, Valeria Carreras y Lorena Arias.





De esta manera, la querella mayoritaria ARA San Juan expresó su apoyo contra la mujer atacada:



Atento los hechos denunciados por violencia de género contra Tagliapietra, queremos dejar sentada nuestra más absoluta solidaridad con la víctima, una mujer golpeada y maltratada Podemos decir que nos apena pero no nos sorprende



Lo que queremos dejar aclarado que este episodio de Violencia se Genero, no está relacionado con la Causa principal donde se investiga a los responsables del hundimiento y muerte de los 44 tripulantes Ni tampoco se relaciona con las causas de Encubrimiento, ni la causa de espionaje ilegal de AFI a familiares y allegados al ARA SAN JUAN



Por lo expuesto solicitamos que el tema absolutamente condenable y vergonzante (violencia física contra una mujer), no sea relacionado con la lucha por la verdad y la justicia que siempre ha sostenido esta querella mayoritaria

Dra Valeria Carreras - Dra Lorena Arias