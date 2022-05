El Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Neuquén amaneció este lunes con “imágenes de esvásticas y frases cargadas de odio”, sobre murales que reivindican la Memoria, la Verdad y la Justicia, además de la lucha contra la violencia de género, denunció la delegada del organismo, Lorena Barabini.



“Una vez más el odio se hace presente en nuestro espacio de trabajo”, dijo Barabini a través de un comunicado en el que indicó que esta mañana el Centro, ubicado en calle Entre Ríos al 400 de la ciudad de Neuquén, “amaneció con imágenes de esvásticas y frases cargadas de odio". Algunas pintadas también estuvieron dirigidas a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

También, denunció que “es la segunda vez que sucede en este espacio, que no solo tiene como tarea garantizar que los derechos lleguen a les neuquines, sino que, como trabajadores y trabajadoras del mismo, sabemos que esos derechos no son posibles sin un Estado que tenga como premisa el respeto y la reivindicación de los derechos humanos”."Les ciudadanes son recibidos con los murales y al mismo tiempo tienen una carga simbólica muy importante para nosotres como trabajadores y trabajadoras del Estado”, destacó la delegada del citado organismo.Al concluir, indicó: “Repudiamos este acto que no hace más que trasladarnos en la memoria a los momentos más oscuros de nuestra historia”.