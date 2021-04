Por Belén Corvalán

Un joven rosarino de 25 años se encuentra detenido por atropellar y matar a dos motochorros que lo interceptaron en la zona oeste de la ciudad de Rosario para robarle una mochila que contenía 2 mil dólares y 2 mil pesos. "Está asustado y sufriendo amenazas" de parte de allegados de los delincuentes fallecidos, según dijo, en diálogo con Crónica web, Pablo Rajmil,abogado del conductor acusado quien además enfatizó que de acuerdo al delito que se le impute a su defendido "podría desde ser excarcelado hasta recibir de 8 a 25 de prisión".

El hecho ocurrió el jueves por la tarde alrededor de las 18 horas. La víctima del robo, identificado como D.C, había realizado una operación bancaria en el centro de la ciudad, y cuando regresó al domicilio de su papá para llevarle el dinero fue abordado en su camioneta Chevrolet S 10, por dos delincuentes armados de 25 y 29 años.

Fuentes policiales, suponen que los ladrones contaban con algún dato, sobre la transacción que había realizado el joven, ya que durante el asalto, "pedían más plata", y dispararon tres tiros al aire. El ruido de los disparos advirtió a la familia de la víctima que estaba en el interior de la casa, por lo que fue ahí cuando los ladrones se dieron a la fuga.

En un intento por recuperar el dinero del padre, y "cansado de la inseguridad de la que es víctima el barrio", en un acto impulsivo, remarcó Rajmil, el joven encendió el motor de la camioneta y fue tras la moto en la que se escapaban los delincuentes sin imaginar que en la calle Juez Zuviría al 600, su vehículo impactaría contra la moto. El choque provocó la muerte en el acto al ladrón de 25 años, identificado como, Diego Nicolás Quiroga García, en tanto, el otro delincuente identificado como Luciano Escudero resultó herido con múltiples traumatismos, razón por la que fue trasladado al hospital de Emergencias de Rosario, donde esta mañana falleció.

Inmediatamente, el joven de 25 años fue arrestado. Luego de ser trasladado de dos comisarias por las amenazas que recibió, actualmente se encuentra detenido en la Alcaídia Regional, a la espera de que se realice la audiencia imputativa el día domingo, en la que se determinará el delito por el que se lo acusa, y si tendrá prisión preventiva por el homicidio de ambos ladrones.

La defensa del conductor, en diálogo con este medio explicó que su defendido podría ser imputado por "homicidio culposo", es decir, calificación medidante la que se entiende que las muertes ocurrieron de manera accidental, sin voluntad de matar. De tal manera, el letrado remarcó que como el joven no presenta antecedentes penales, el delito podría ser excarcelable, con una condena condicional. Asimismo, expresó que ellos solicitan que el proceso transcurra en libertad.

Sin embargo, otra posibilidad es que el delito sea calificado como "homicidio doloso simple", figura que tiene una escala penal de 8 a 25 años de prisión, y no es excarcelable. No obstante, luego también se pondrá en juego, si el acusado actuó en legítima defensa o bajo emoción violenta, dos atenuantes que podrían bajar la pena. Por su parte, Rajmil expresó que hasta el momento "no se puede descartar nada".

Para determinar la imputación del delito, el fiscal Patricio Saldutti ordenó una serie de medidas y pericias para "reconstruir la mecánica y trayectoria del hecho", como el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona, y una pericia psiquiátrica a D.C. Además, el fiscal tomó testimonio de testigos y allegados de ambas partes.

El escenario es de por sí complejo. Por su parte, la familia del joven está "muy asustada y angustiada" no sólo por la sorpresiva situación en la que se encuentra su hijo, sino por la muerte de las personas que delinquieron. No obstante, tuvieron que abandonar su casa, ya que recibieron fuertes amenazas en la comisaría de parte de los allegados de los fallecidos, quienes sostuvieron de manera tajante que "iban a buscar venganza". De tal manera, es que exigen y reclaman presencia policial fija.