Lo condenaron por abuso sexual el jueves, sin embargo no había quedo preso, pero fue detenido tras ingresar en la casa de la víctima para intentar asesinarla.

Todo pasó en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Agustín Camargo, de 25 años, que se encontraba en libertad hasta que la sentencia quedara firme, fue a la casa donde vive la víctima junto a su familia con un arma de fuego.

Los vecinos al dar cuenta de la presencia del agresor dieron aviso a la policía y a los minutos llegó un móvil para detenerlo.

“Ahora va a quedar detenido; lo van a trasladar directamente a la cárcel. Hay peligro procesal porque rompió uno de los principales puntos, que era la restricción de acercamiento y contacto con ella. Se metió preso solo al romper las condiciones del veredicto”, explicó Rosa Sabena, abogada de la víctima, al portal Puntal.

“César, padre de la víctima, dijo que el primero en advertirlo fue su hijo, a quien increpó e incluso agredió a golpes”, agregó.

El jueves la Cámara 1ª del Crimen de los Tribunales de Río Cuarto declaró culpable a Camargo por el ataque sexual cometido el 15 de marzo de 2019.

“Me sacó un peso de encima. Me devolvieron la vida”, señaló la víctima, tras conocer la sentencia.

“Pensé que no iba a poder vivir más tranquila. Estoy muy contenta, no lo hago por mí solamente, lo hago por todas las que no tuvieron justicia, las que mataron. Ojalá la justicia escuché a todas las chicas”, relató la víctima Lucía Mañez a radio Río Cuarto-LV16.