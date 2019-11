El rugbier Mariano Ocampos fue condenado este martes a la pena de dos años y 10 meses de ejecución condicional, acusado de haber golpeado en la cara a un joven de 26 años porque le había hecho una broma con una pelota de rugby durante un hecho registrado el 1 de enero del 2016, en el balneario bonaerense de Monte Hermoso.

El hombre resultó con un golpe en la parte lateral de la cara, situación por la cual cayó al piso y sufrió un fuerte traumatismo de cráneo. Luego debió permanecer internado 21 días y sometido a intervenciones quirúrgicas.

La jueza en lo Correccional 3, Susana La Riva, condenó a Mariano Ocampos (31) a la pena de 2 años y diez meses de prisión por el delito de "lesiones leves y culposas" en perjuicio de Franco Baruzzi (26).

Fuentes judiciales señalaron que "el magistrado ordenó que Ocampos cumpla reglas de conducta por el término de 2 años, fijar residencia y presentarse en el Patronato de Liberados".

"En el marco de los alegatos, el fiscal Sebastián Foglia había pedido una pena de 3 años y 4 meses de prisión por lesiones graves, en tanto que la defensa del joven (agredido) 5 años de prisión de cumplimiento efectivo", agregaron.

Ocampos de forma repentina le propinó un fuerte golpe de puño a Baruzzi.

Por su parte, el defensor oficial Sebastián Cuevas había reclamado que Ocampos sea condenado a 6 meses en suspenso por "lesiones leves". Tras el veredicto Soteri, quien patrocina a Baruzzi, aseguró: "Estamos conformes porque se lo condenó. Esperábamos que sea cumplimiento efectivo".

"A lo largo del debate fueron varios testimonios, se constataron las pericias médicas donde se constataron las lesiones y el juez valoró algunos atenuantes. Por eso bajó la pena como que él (Ocampos) declaró, se arrepintió y asumió su culpabilidad además de la carencia de antecedentes penales", agregó el letrado a a prensa.

Por último Soteri señaló: "Esperamos que esto sirva de ejemplo para el resto de los jóvenes" al recordar que el hecho "pasó un 1 de enero del 2016 en una pelea callejera después de una fiesta de año nuevo, para que no vuelva a suceder y que no estemos ante otro debate de estas características".

El propio Baruzzi, tras escuchar el veredicto, dijo que le pareció "poco, tendría que haber ido preso y vivir lo que yo vivo con la salud y que lo viva de otra manera".

Al dar un mensaje sobre la violencia callejera, el muchacho afirmó que "esto no debería pasar en ningún momento y que no tomen todo con agresividad, porque ésta vez me pasó a mí".

La investigación del fiscal Foglia indicó que los hechos ocurrieron el 1 de enero del 2016 entre las 6 y 7 de la mañana cuando Ocampos se encontraba junto a otros jóvenes en la vereda de la calle Presidente Perón y Traful, en un sector de acceso a la playa.

"En medio de unas bromas con una pelota de rugby, que le estaba efectuando otro grupo de jóvenes en el lugar, Ocampos de forma repentina le propinó un fuerte golpe de puño a Baruzzi por lo que cayó al piso situación que le ocasionó un traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia con fracturas a ambos lados del cráneo", entre otras lesiones, según la causa del agente fiscal.