Jorge Omar Íñigo fue condenado hoy a 12 años de prisión por el abuso de una nena de 12 años 2016 en Florencio Varela, según informó a Cronica.com.ar la mamá de la víctima.

El tribunal de Quilmes dictó la sentencia para el hombre que tenía 33 años al momento de los hechos. La fiscalía había pedido 14 años de prisión, y la defensa la absolición sosteniendo que es inocente. Ya lleva cuatro años tras las rejas.

.

"Un poco más de alivio. Doce años no es nada, así le dieran treinta, cuarenta o cincuenta la vida la tranquilaidad, no se la van a a devolvder más a mi hija. Ella no es más la misma, vive sufriendo. Por lo menos un poco de alivio que va a aseguir preso", dice la mamá desde la puerta de los Tribunales.

Todo sucedió en octubre de 2016, cuando el ahora condenado alquilaba a la familia de la víctima una habitación. La mamá de la nena la vio rara, le preguntaba y no se decía nada. Hasta que la directora de la escuela llamó a los padres porque la chica le habia contado a sus compañeritos.

"Ella me dice abusó de mi, no te voy a decir quien fue porqiue te va matar a vos, a mi papi, nos va matar a todos. Insistí. Y me dice, pero no cuentes porque te van a matar a vos y a mi papi. Ahí me dijo que fue Jorge. Arruinó la vida de mi hija para toda la vida. Desde 2016 mi hija no duerme , tiene pesadillas y la familia nos hostiga contantemente. Yo me separé de mi marido, no le quería alquilar y el lo hizo igual", contó la mamá a Cronica.com.ar hace unos días

"Ella hoy tiene 17 años, está a punto de entrar a con medicación porque cada vez está peor. Es un infierno. Le den lo que le den, no recupera la felicidad. No sale a la puerta de mi casa, la familia de él vive a una cuadra, la pusieron en Facebook con mentiras", contó y agregó que su hija tuvo tres intentos de quitarse la vida.

.

Para la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena sustento su requisitoria en los dichos de los padres de la víctima, informes médicos, dichos de profesionales que asisten a la nena. Los jueces Maffei, Vissio y Celesia, del Tribunal Oral 1 de Quilmes: "soy inocente, quiero recuperar mi vida y a mi familia"