El adolescente de 17 años acusado de haber participado del asalto a un panadero que se resistió a los tiros y mató a uno de los delincuentes que intentaron robarle en la localidad bonaerense de Rafael Castillo se negó a declarar este lunes por la tarde ante el fiscal de la causa Emiliano Spatafora.

A su vez, Spatafora recibió un adelanto de la autopsia practicada al sospechoso muerto en el asalto, identificado por la Policía como Nahuel Leiva, y en la que los médicos forenses determinaron que presentaba una serie de impactos de proyectiles disparados por una pistola calibre 9 milímetros que no fue hallada en el lugar del hecho.

Durante ese estudio sobre el fallecido, se pudo determinar que tenía cuatro orificios de bala y no nueve como se dijo originalmente.

En tanto el panadero Gerardo Caivano, habló con la prensa y manifestó: "No se puede explicar nada, ni emoción, nada, no me acuerdo. A mis hijos no los quiero sacar ni a la vereda. Estoy arrepentido de lo que hice, no soy un asesino, yo soy un laburante, no salí a matar, salí a guardar la camioneta. Yo agarré el arma y después la tiré, era mi vida o la de él, yo no soy Dios para decidir".

Poco antes, su mujer, Vanesa, había denunciado ante los mismos medios que reciben amenazas por Facebook y tienen "mucho miedo".

Consultado sobre el hecho, Caivano recordó que él lavaba la camioneta de su padre junto a su hijo cuando se acercaron cuatro delincuentes armados, apoyados por un quinto que estaba en un auto.

"Yo salí con las manos en alto, lo único que pedí fue que baje mi hijo y no sé cómo forcejeé, no sé de dónde saqué coraje. Tengo miedo, estoy laburando encerrado, anoche no pude dormir, tengo que estar sentado en una silla durmiendo en la panadería, mi hijo está mal, mi hija mayor me ve y llora, lloramos todos, es una situación de mierda", señaló.

Sobre el momento en el que baleó a uno de los delincuentes, el panadero expresó: "No tuve intención de matarlo, ni de tirar, es una situación difícil de explicar. El arma que estaba arriba de la camioneta no era mía, yo no tengo armas, no manejo armas, es de los chorros, no mía".