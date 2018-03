Dos sospechosos fueron detenidos en el marco de la causa por el crimen de Gisella Tatiana Núñez, la adolescente de 17 años hallada muerta el miércoles último en un paraje situado al sur de la capital tucumana, y en la casa de uno de ellos se hallaron ropas que serían de la chica y restos de sangre.



El fiscal de Monteros que lleva adelante la investigación, Jorge Carrasco, informó que ahora se busca a un tercer sospechoso, que tiene pedido de detención y que la policía no encontró al allanar su vivienda.



Carrasco informó que las detenciones se realizaron durante "cinco allanamientos a viviendas cercanas al lugar donde se encontró el cuerpo de la joven" y que se trata de personas del entorno de Gisella.



El fiscal indicó que en uno de esos domicilios "la prueba de Luminol- un producto que reacciona con una fluorescencia en lugares donde se lavaron manchas de sangre- dio positivo" y que se están realizando las "pericias necesarias para determinar si la sangre pertenece a Núñez".



"En otra de las viviendas se encontraron algunas prendas de vestir con manchas de sangre que podrían ser las que usaba la adolescente el viernes pasado, cuando salió de su casa, y en estos momentos se está aguardando el reconocimiento por parte de los familiares de la víctima", adelantó.



El funcionario judicial explicó que de acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia "la joven murió por estrangulamiento manual" y que hay indicios de que el "ataque se podría haber producido en una de las viviendas allanadas y que luego el cuerpo fue arrojado en el paraje donde fue encontrado".



"La víctima presenta hematomas en la nariz y en el ojo izquierdo que corresponden a golpes de puño, presumimos que masculino" y se pudo "descartar que haya sido abusada sexualmente", añadió.



Drogas



Carrasco dijo que la investigación gira en torno al círculo de amistades o personas cercanas a la joven y que pueden estar relacionadas al consumo de drogas, un problema en el que estaba sumida la joven asesinada.



"Son personas mayores de edad y ella (Gisella) frecuentaba permanentemente este domicilio, donde se juntaban grupos de personas que tenían como vínculo el consumo de drogas, un problema en el que ella estaba sumida", explicó el fiscal.



De acuerdo a lo relatado por Carrasco "Gisella ya había transitado varios procesos civiles y estuvo internada por su adicción en diciembre. La familia siempre se preocupó, en cada oportunidad que no regresaba a la casa hacia la denuncia, se preocupaba pero, en todos los casos, ella volvía al domicilio a los pocos días. Esta vez tuvo un trágico final".



Esa circunstancia de la vida de Gisella fue confirmada por su padre, Fabián Barrionuevo, quien aseguró en declaraciones a la prensa local que su hija "fue víctima del mundo de la droga" y que "sufría de adicción desde hace unos tres años" a pesar de que "quería salir de esa situación para estudiar y trabajar". El hombre agregó que varias veces solicitó ayuda del Estado para su hija, pero afirmó que no obtuvo respuestas.



El caso



Gisella fue encontrada asesinada el miércoles pasado por la tarde, en el paraje El Rincón, ubicado a la vera de la ruta provincial 324, entre las comunas de Arcadia y de Santa Lucía.



Un grupo de trabajadores que realizaba tareas en una finca fue el que vio el cuerpo entre unas cañas, por lo que de inmediato alertó a la policía.



La denuncia por la desaparición de Gisella fue realizada por la madre de la joven, quien se presentó en la comisaría de la localidad de Monteros cuatro horas después del hallazgo del cuerpo, del cual aún no había sido notificada ya que se desconocía la identidad de la víctima.



Norma Núñez dijo a la Policía que no había denunciado la desaparición antes porque su hija solía ausentarse de la casa por varios días, agregaron las fuentes.



La mujer fue entonces convocada para reconocer el cuerpo encontrado horas antes en el paraje, que resultó ser el de su hija.