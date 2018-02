La testigo relató el episodio en un video. (Gentileza Lmcipolletti.com)

La única testigo del doble femicidio cometido en la localidad neuquina de Las Ovejas relató cómo fue el violento episodio y dejó un desgarrador posteo en su red social Facebook bajo la consigna #NiUnaMenos.

Estefanía de la Costa manifestó que salió de su vivienda para hacer unos trámites y, adelante de ella, iban caminando las víctimas, Karina y su hijita Valentina de 11 años.

"En un momento las perdí y empecé a escuchar gritos de mujeres. Me acerqué y estaba Lorenzo Muñoz agarrando a la nena del pelo. Él le pegaba en la espalda, panza y pecho y saqué el celular para filmarlo e intimidarlo. Pensé que eran golpes de puño", dijo la mujer.

Continuó: "Karina le dijo 'No Lorenzo, no' y ahí él le pegó una puñalada en las costillas. En ese momento vi que tenía un cuchillo, él me vio y yo salí corriendo aterrada. Fui a la casa de una amiga y llamé a la policía. Horas más tarde me enteré que ambas estaban muertas".

Agregó que hasta que el culpable no aparezca vivo o muerto ella no va a estar tranquila y manifestó que siente miedo por lo que pueda pasarle a ella y a su familia, en diálogo con LMN.

Desgarrador posteo en Facebook

Además, publicó un desgarrador posteo en Facebook: "Intento borrar de mi mente el episodio aunque sea por un minuto. Me parte el alma recordar la cara de ellas y las súplicas de esa mamá que pedía a su ex que ya no continuara apuñalando a su hijita. La menor intentaba correr mientras él la tomaba del pelo y no dejaba de golpearla ni por un segundo. Vi cómo le introdujo el cuchillo en el cuerpo de esa madre que sólo quería cubrir a su hija".

"Me duele haber salido corriendo. Pensé en mis hijos, en mi vida. Sé que me vio muy cerca y decidió irse. Él me conocía, lo había cruzado horas antes y me saludó de una manera asquerosa, la que él tenía para dirigirse a las mujeres. Espero que lo encuentren para que todas podamos salir a la calle sin miedo", concluyó.

En un audio, la joven manifestó sentirse culpable pero agregó: "No pude haber hecho nada. Él estaba cegado y furioso".