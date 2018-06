Lorena es hermana de Marcela Coronel, la enfermera que fue golpeada y asfixiada el lunes pasado en su humilde casa de Longchamps. Mediante un posteo en su cuenta de Facebook, la mujer expresó el dolor de su pérdida y sobre todo la de su pequeña sobrina quien se quedó sin su mamá con tan solo un año y medio.

"Marce, ¿viste que linda la gente que nos rodea? Las cosas hermosas que dijeron de vos, los que nos alentaron, los que nos dieron fuerzas, los que nos prestaron el hombro para poder llorar, los que no nos dejaron solos ni un momento, los que van a estar peleando junto a nosotras para que se sepa la verdad y se haga justicia, en fin... todas las personas que de verdad les importabas", comenzó escribiendo Lorena.

"Estoy segura que al final supiste quiénes éramos 'tu gente'... que bronca no? Se notan que esos ojos te mintieron, te dejaron sola... lamento en el alma que no puedas disfrutar de esa beba hermosa que trajiste, lamento mucho que ella no pueda disfrutar de la madraza y leona que fuiste", continúa diciendo el escrito.

Lorena es la primera familiar que desliza sus sensaciones tras conocerse el crimen. El único, hasta el momento, había sido Gabriel Guevara, viudo y principal sospechoso del asesinato. Y justamente, Lorena no nombre al padre de la pequeña durante su sentida carta.

El posteo fue compartido miles de veces.

En el último párrafo, habla de la pequeña hija y pide justicia: "Una de las últimas cosas que hiciste el domingo fue enseñarle a tu bebé a decir madrina (manina) todo hiciste bien Marce, VOS HICISTE LAS COSAS BIEN ,VOS SOLITA, VOS AMASTE A TU HIJA, VOS DISTE TODO POR ELLA, LAS 2 SE MERECÍAN ESTAR JUNTAS TODA LA VIDA. Nos diste el mejor regalo de todos, esa bebé que te saca miles de sonrisas, que nos sorprende con su forma de ser, con sus ocurrencias. Le vamos a enseñar los buenos valores, a ser una buena persona como vos. Te quiero mucho hermanita, espero poder soñarte y quedate tranquila que la vamos a cuidar como VOS hubieras querido. ¡Cómo te vamos a extrañar! JUSTICIA POR MARCE"