El dueño del perro Pitbull que atacó y mató a una niña de diez años en la localidad correntina de Paso de los Libres, continúa detenido y podría ser imputado por homicidio culposo, informaron fuentes judiciales.

El fiscal a cargo de la causa, Mauro Casco, confirmó que el propietario del animal, un hombre de 20 años de apellido Ledesma, quedó detenido luego de presentarse en forma voluntaria el domingo en la Comisaría Tercera.



La niña falleció el viernes último en el hospital "San José" de la ciudad fronteriza, producto de las graves heridas que el can le causó en la zona del cuello durante un feroz ataque que culminó luego de que un vecino mató de un hachazo al animal.

Casco señaló a Télam que el hecho "se encuadra como homicidio culposo, que tiene una pena máxima de cinco años", el miércoles se formalizará la imputación y el hombre permanecerá detenido hasta ese día.

Según pudo reconstruir la fiscalía, el ataque ocurrió en la tarde del viernes cuando la menor se dirigía a la casa de su tía y atravesó un terreno de la familia, "una zona con casas precarias que comparten un predio, y el perro apareció por un pasillo y la atacó", revelaron.



"La ataca directamente, la toma del cuello y la arrastra", explicó el fiscal y agregó que tres personas intervinieron para rescatarla. "Inmediatamente llega una mujer, y con un hacha busca pegarle al perro, pero termina pegándole en la mano a un joven que también buscaba ayudarla y le provoca una fractura y finalmente interviene otro joven que le pega un hachazo al perro, lo mata, y logra desprender a la niña", detalló Casco.



El fiscal aseguró que el animal "estaba suelto, sin correa y ningún tipo de seguridad" y lo caracterizó como "un perro mestizo, cruza con Pitbull". Así se pudo establecer en base a las declaraciones de testigos, quienes además advirtieron que el can ya había protagonizado situaciones similares, "era agresivo y tenía por costumbre atacar". "Ya había mordido a otras criaturas", confirmó Casco.



Una vez que se formalice la imputación, el juez determinará en base a la propuesta de la Fiscalía si permanece en libertad o bajo medida de coerción. Casco no descartó que el hombre detenido tenga algún parentesco con la víctima, y sostuvo que tal situación aún no fue confirmada.



"Es un hecho lamentable, que por falta de compromiso y responsabilidad de una persona para con su animal, termina en un desenlace fatal", concluyó el letrado.