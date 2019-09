mresano@cronica.com.ar

"No quiero estar más acá", le imploró Roberto a su madre en las últimas horas, mientras permanece detenido en una seccional policial de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, por un robo que, según él y su familia, no cometió. Por lo tanto, los seres queridos del joven, quien presenta un retraso madurativo, se convocarán en la jornada de este sábado frente a la comisaría para exigir su liberación, con el afán de que las autoridades judiciales tomen en cuenta las pruebas que ratifican su inocencia.

En el kilómetro 35 de la Ruta 3, frente a la Comisaría 2ª de Virrey del Pino, se harán presentes este sábado, a las 10, familiares y amigos de Roberto Maidana, de 26 años, que sufre esquizofrenia y tiene retraso madurativo, y permanece detenido desde la tarde del miércoles 9 de septiembre pasado.



En aquella jornada, alrededor de las 19.30, Roberto Maidana se retiró del complejo de canchas de fútbol Los Leones, situado en la calle Esperanza 5596 de Virrey del Pino, donde suele ganarse la vida asistiendo a quienes juegan allí. A doscientos metros del trayecto hacia su casa, en la intersección de Colorado y Esperanza, Maidana fue sorprendido y reducido por dos policías de civil.

En este sentido, Marcelo, su hermano, detalló a Crónica que "lo arrestaron, porque lo acusaban de ser uno de los dos delincuentes que le robaron el celular a una chica. Los testigos nos dijeron que estos dos hombres lo molieron a golpes. Uno de ellos es hermano de la supuesta víctima y quienes lo acusan son familiares de ella, no hay otros testigos".

En consecuencia, el joven, que sufre de esquizofrenia y tiene un retraso madurativo, fue trasladado a la Comisaría 2ª de la mencionada localidad, y al tomar conocimiento de la aprehensión, su madre se hizo presente en la dependencia policial.



"Cuando ella presentó el certificado de discapacidad, los policías le aseguraron que lo liberarían al día siguiente. Entonces volvimos a las 24 horas y nos dijeron que hubo un problema de papeles, y que saldría al otro día. Pero eso no pasó", reveló el familiar de Roberto.



Fue así, como, ante semejantes imprecisiones e irregularidades, se esfumó la posibilidad que Maidana recupere su libertad, imputado por "robo a mano armada", en una causa encabezada por la UFI 11 del Departamento Judicial de San Justo.



Al respecto, Marcelo reconoció que "es increíble lo que estamos viviendo. Es una impotencia total, porque hemos gastado nuestros ahorros para tener un abogado y nos dan vueltas en fiscalía. No investigan nada, porque presentamos todo y ellos nos dicen que no saben si es verdad o no, que ellos tienen que hacer las pericias. Nunca pensé que íbamos a estar en esta situación".

En referencia a los argumentos presentados para reflejar que el joven no participó del ataque, su hermano remarcó que "ellos denunciaron que el robo fue 19.20, y en los videos se ve que sale de una cancha cercana a las 19.30".



A su vez, "lo acusan de robo a mano armada, pero no le encontraron nada. Pero con todas estas pruebas lo van a excarcelar si acepta un juicio abreviado, como sería que acepta los cargos en su contra, y si no debemos esperar que ellos investiguen". Por estas razones, los seres queridos del apresado se manifestarán en la vía pública para exigir su liberación y el desarrollo transparente de la investigación judicial.