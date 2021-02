Una joven de 25 años denunció en las redes sociales que un hombre la acosó sexualmente en el barrio Nueva Córdoba, de la capital provincial. Según lo difundido, la habría frenado para preguntarle una ubicación mientras se masturbaba en el interior de su auto.

El lamentable suceso se registró cerca de las 23, en Ituzaingó al 1100, a metros del cruce con Ambrosio Olmos. Sabrina Lorenzo, víctima del acoso, publicó en su cuenta de Twitter: “Un tipo me preguntó por un dirección. Me dijo que la tenía en un papel y no la podía encontrar. La dirección era inexistente y cuando me pidió que mire el papel, se estaba masturbando”.

De acuerdo al testimonio que brindó a El Doce, la joven relató que el acosador estaba en el interior de un Chevrolet Cruze, que estaba estacionado sobre la mano izquierda de la calle Ituzaingó. “Cuando pasé a pie por el lugar, me consultó la dirección con un tono de voz muy bajo y eso hizo que me frene”, contó. “Disculpame, ¿sabés dónde queda la dirección Perú y Balcarce?”, fue la pregunta que le hizo el agresor, tras bajar el vidrio de su auto. La joven frenó, se dispuso a ayudarlo y enseguida se dio cuenta que esa ubicación era inexistente.

“Yo me desorienté un instante y el tipo me dijo que la tenía anotada en un papel. Cuando me acerqué un poco, ahí advertí que se estaba masturbando. Me corrí para atrás y lo insulté. Arrancó el auto y se fue. Era un hombre canoso de entre 50 y 60 años”, relató.

Luego de la publicación en Twitter, otras mujeres víctimas de situaciones parecidas expresaron su repudio y solidaridad con Sabrina. “Hice la publicación con el objetivo de que nos cuidemos y estemos atentas, pero también con la idea de que esto no signifique que no salgamos a caminar de noche solas y tengamos miedo”, dijo a este medio.

En ese sentido, agregó: “Para las mujeres es de suma importancia que podamos apropiarnos del espacio público, para que algún día nos sintamos libres de poder caminar solas de noche o, como es mi deseo, poder salir a andar en bici por la ruta sin sentirme desprotegida por no tener la presencia de un hombre que me cuide de otros hombres como estos”.