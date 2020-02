El joven de 21 años por el cual el martes se activó el protocolo de coronavirus en San Juan "se encuentra bien de salud", mientras se estudian sanciones a siete empleados de un hospital que "alarmaron a la población vía WhatsApp innecesariamente", señalaron autoridades sanitarias de la provincia.



El joven se encuentra "aislado y a la espera del resultado de los análisis de hisopado para darle el alta", dijo en esta jornada la ministra de Salud provincial, Alejandra Venerando.



La funcionaria también anunció que "se estudia qué sanciones le pueden corresponder a siete empleados del Hospital Guillermo Rawson que alarmaron a la población vía WhatsApp innecesariamente".



Según la ministra, el paciente aislado "es un joven de 21 años que ingresó al Hospital Rawson por propia voluntad, proveniente de un área de Italia donde hay coronavirus circulante y algunos casos confirmados en patologías mayores".

Dijo que "se presentó con dolor de cabeza, cefaleas, sensación de escalofríos, febrícula leve no confirmada, ya que cuando lo revisan no tenía la sintomatología que él manifestaba", pero que, "como venía de un área con virus circulante, se activó el protocolo preventivamente para cualquier tipo de enfermedad respiratoria de denuncia obligatoria o infectocontagiosa".La funcionaria indicó que, "actualmente, está con una sola medicación, en aislamiento para preservar al equipo de trabajo de salud y ya se realizaron estudios para determinar el estado de salud, como RX de tórax y laboratorio y un hisopado que fija el protocolo de cronavirus" mientras que la muestra "se mandó al Instituto Malbrán en Buenos Aires".La ministra agregó que "todos esos estudios más la evolución clínica dieron parámetros normales y se está evaluando en las próximas horas darle el alta a este joven".Por otro lado, confirmó que "hay siete empleados identificados del Hospital, que generaron pánico por la enfermedad del coronavirus en San Juan, que serán sancionados"."Se está evaluando seriamente por qué se violó el derecho y el deber, el secreto profesional y el secreto de cualquier nosocomio, además del derecho del paciente", explicó Venerando en radio Sarmiento de San Juan.La funcionaria indicó que "no es algo menor" que se haya filtrado "sin permiso, algo del Ministerio e incluso fotos con vestimenta" y que "la intención de alarmar a la sociedad que había coronavirus quedó en evidencia".Finalmente dijo que el personal observado por su conducta es de las áreas "médica, de enfermería, de atención administrativa y de limpieza, que transmitieron desinformación generando un pánico innecesario, más cuando muchas de esas personas conocen el protocolo y no lo cumplieron".