Los estadounidenses compraron en marzo pasado 1,9 millones de armas, el doble que el mes anterior y el segundo mayor pico de la historia, un repunte que los medios atribuyeron a temores a grandes desórdenes sociales por el brote de coronavirus.

En este marco, unos 10 millones de personas perdieron su empleo en marzo y 6.600.000 pidieron el seguro de desempleo en las últimas dos semanas, una cifra récord para el país, incluso para la crisis financiera de 2008. Trump ha dicho que la paralización de la economía con una cuarentena nacional podría ser más perjudicial que el impacto del virus en la salud pública, luego de meses de presentar la buena marcha de la economía previa al brote como el motivo por el que debería ser reelecto este año.

A medida que estallaba la pandemia de coronavirus, las filas en las armerías del país se duplicaban o incluso triplicaban en estados como Michigan, según reportaron medios estadounidenses.

El diario The New York Times comparó la compra de armas con la acumulación de papel higiénico o latas de conservas y señaló que algunas personas " se están preparando para un futuro incierto, temerosos de que la pandemia pueda provocar disturbios".El pico anterior, en 2013, coincidió con los esfuerzos del ex presidente Barack Obama por imponer restricciones a la compra y venta y de armas tras la matanza en la escuela primaria Sandy Cook de Conectticut, que dejó 26 muertos.Las cifras son un estimado calculado a través de los controles de antecedentes que el FBI realiza a los compradores, aunque hay estados y ferias que no requieren ese trámite, por lo que el número es mayor, informó la agencia de noticias EFE."La gente está nerviosa de que haya un cierto desorden civil que podría surgir si un gran número de personas enferman y un gran número de instituciones dejan de funcionar con normalidad", evaluó el profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia,, en declaraciones a The New York Times.

Agregó que la gente "pueden tener ansiedad por protegerse si los organismos del Estado comienzan a erosionarse".Estados Unidos es el país con mayor número de infectados por coronavirus, con 245.601, de las cuales 6.058 han muerto, según datos de la Universidad Johns Hopkins.Pese al avance de la enfermedad y a que la Casa Blanca dijo que espera por lo menos 100.000 muertos en Estados Unidos por el coronavirus, el presidente, Donald Trump se resiste a decretar una cuarentena nacional.