El empresario Víctor César Chirico, quien el sábado pasado realizó una fiesta clandestina en su casa de Nordelta, del que además se viralizó un video en el que amenaza a la policía, mostró arrepentimiento por el hecho y justificó su accionar. "Pensé que hasta las 19 se podía hacer" (el cumpleaños)", dijo.

"Mi hija cumplió 15 el año pasado y por la pandemia se suspendió. Se había pasado para el 30 de abril de este año y se volvió a suspender por la pandemia, y para que no se sintiera tan mal le organice un cumpleaños con sus amigos dentro de mi casa al aire libre en un terreno de 1000 metros cuadrados", especificó Chirico.

Además, aclaró que había más de 10 personas pero que no llegaban a ser 70, y que todos los invitados "eran todos amigos, incluida la banda que tocó que fueron porque yo se los pedí".

Al ser consultado a por qué organizó una fiesta cuando las restricciones por coronavirus no lo permiten, Chirico señaló que la "reunión se hizo de 13 a 19" porque él creía que estaba permitido hasta ese horario. "No fue mi intención perjudicar a alguien, no entendí la normativa", puntualizó.

Y agregó: "No lo entendí como un riesgo porque era un espacio abierto".

Respecto a su enojo con los oficiales de la Policía bonaerense, el empresario apuntó: "Yo lo que quería explicarle de que no eran necesarios tantos patrulleros dentro de mi casa, si me decían que tenía que sacar a la gente lo hacía, pero me trataron mal".

"Jamás me resistí a la autoridad", remarcó.

Por su parte, el abogado del empresario de la construcción, Ignacio Trimarco, especificó: "Se arrepiente por haber hecho esto cuando no estaba permitido por las medidas sanitarias", y es por este motivo que se pusieron "a disposición del juzgado federal" inmediatamente.

"Se organizó el cumpleaños como se pensaba que se podía", manifestó el letrado, quien se encargó de subrayar que entienden y se hacen cargo de las consecuencias de los actos y que van "a hacer lo que diga la justicia".

Además, Trimarco solicitó a las autoridades que "comuniquen mejor que se puede hacer y que no".

El abogado de Chirico además habló de la situación judicial de su defendido. "Trajeron a la luz algo que sucedió hace tiempo atrás cuando él le estaba dando trabajo a cientos de personas y lamentablemente sucedió un accidente donde perdieron la vida 6 personas. Él se hizo responsable y está cumpliendo con lo que dispuso la justicia, no está bien tratar de ensuciar el nombre con algo que lamentablemente sucedió. Nos haremos cargo de lo que pasó este fin de semana que está mal pero no es necesario traer antecedentes personales", dijo.

No obstante, Trimarco deslizó que el barrio también es responsable de lo que sucede dentro de las casas. "Si el barrio sabe que no está permitido, porque permitió la entrada de tantos vehículos", aseguró.