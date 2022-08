Un matrimonio de la provincia de Río Negro quería hacerle un regalo especial para el Día del Niño a su hijo de 12 años, fanático de los videojuegos. Con ese objetivo, que el chico conoció y estaba entusiasmado, le contaron al adolescente que tenían que vender su consola PlayStation 3, para poderle obsequiar la 4, el sueño del nene.

Avanzaron con lo planeado y vendieron el producto que para ellos había complido un ciclo a través de la red social Facebook.

Con la venta concretada, el nene y su familia emprendieron una búsqueda por Internet para hallar una tienda virtual que ofreciera una PlayStation 4 usada y a buen precio. Así fue como llegaron a un vendedor con más de 22 mil seguidores en su cuenta de Instagram y una oferta tentadora de $45.900.

El valor les pareció poco para ese artículo, pero decidieron dejar de lado las sospechas. "En el momento no nos dimos cuenta de que podía ser una estafa; muchos nos dijeron que era muy barato el precio pero, al no estar empapados en la industria, no sabíamos. Era usada y la página parecía confiable", sostuvo el padre del adolescente de 12 años en las últimas horas en diálogo con LMCipolletti.com.

Luego de realizar la transferencia banacaria correspondiente el vendedor, quien había atendido todas las consultas sobre el producto, dejó de responderles y nunca les envió el soñado regalo para el nene.

Con el correr de las horas y al darse cuenta de que habían sido víctimas de una estafa, la familia efectuó una denuncia al respecto en la comisaría 26 con asiento en la localidad rionegrina de General Fernández Oro, localidad en la que reside.

También realizó una presentación en el banco desde cual habían hecho la transferencia de dinero. "(Mi hijo) está desilusionado y frustrado, golpeado anímicamente", lamentó el hombre.

"Con el Día del Niño tan cerca, nos genera más impotencia. También me gustaría advertir a los otros padres sobre este tipo de cosas. En la comisaría nos dijeron que eran muchos los casos en todos los rubros, de cosas que se compran y nunca llegan. Incluso comentaron que, a nivel nacional, cada 10 minutos hay una estafa virtual", finalizó.

Un informe que confirma el crecimiento de las estafas virtuales

Según un reciente informe de BTR Consulting, especializada en la materia, a nivel mundial aumentaron un 30% en promedio los ciberataques en el primer semestre de este año respecto del mismo período del 2021. "Con un indicador que llama la atención: incorporan como blancos a la educación, la salud y los menores de edad", se resalta en el reporte al que accedió cronica.com.ar.

"Los ataques de 'phishing' (suplantación de identidad) también se dispararon, con un incremento del 50% en los ataques por correo electrónico durante los seis primeros meses de ese año. En el 72% de esas acciones se incluyó un enlace de phishing de credenciales de acceso", puntualizó el informe.

El "phishing", o suplantación de identidad, es una de las acciones de los ciberdelincuentes (Gentileza BTR Consulting).

El trabajo consigna que hubo "1.500 vulnerabilidades registradas por mes y 450.000 amenazas promedio a diario en formato de apps truchas o 'malware' (programa malicioso)", al tiempo que precisa que "África y Latinoamérica son las regiones que más crecen" en comparación con las otras regiones.

Agrega que "más de 2000 violaciones de datos fueron reportadas durante la primera mitad de 2022" y, por último, explica que esas acciones delictivas pueden "afectar a una organización no sólo al comprometer información confidencial, sino también al servir como preludio de 'ransomware' (secuestro de datos) y ataques cibernéticos más devastadores".