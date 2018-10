Un hombre de 30 años atropelló y mató a una joven de 18 que salía de una fiesta de egresados en el partido bonaerense de Florencio Varela, y cuando se entregó a la policía, un día después de lo ocurrido, dijo que creyó haber impactado con la rama de un árbol.



El hecho sucedió a las 5 de la mañana del último sábado cuando Ayelén Méndez salía de una fiesta organizada para recaudar fondos para el viaje de egresados del colegio Sagrado Corazón en un salón ubicado sobre la avenida Senzabello, entre Ameghino y Clorinda, y fue impactada a alta velocidad por un Chevrolet Astra, que luego se dio a la fuga, según contaron testigos a familiares de la joven.

Ayelén fue arrollada cuando salía de un evento.



Veintiocho horas después del hecho, el conductor, Pablo Sebastián Palacios, se entregó en la comisaría 2da de Florencio Varela, en momentos en que ya se había viralizado le hecho en redes sociales. Fue entonces que el hombre adujo que en el momento del impacto pensó que había chocado con la rama de un árbol.

A pesar del impacto, el conductor declaró que chocó contra una rama.



"Tengo dolor y bronca, es inexplicable, no me salen las palabras para decir lo que siento. A mi hija se la llevó, no se en que condiciones estaba él. Quiero que pague, que se haga justicia", dijo este martes a TN Fabio, padre de la víctima.

Silvia, tía de Ayelén, aseguró que el conductor "tuvo más de un día para pensar y argumentar lo que le convenía, tuvo 28 horas para limpiarse la sangre, para buscarse un abogado y para mentir".



"Mi sobrina quedo tendida en la calle, murió en el lugar luego de que la arrastró 80 metros, él nunca frenó", agregó Silvia, quién contó también que "los testigos dicen que iba muy rápido y para no chocar contra un colectivo se cruzó de carril y ahí la impactó a Ayelén".

Ayelén estaba recaudando fondos para su viaje de egresados.



La causa tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 7 de Florencio Varela, a cargo de Roxana Giménez, quien solicitó la prisión preventiva para el imputado y aún espera la respuesta del Juzgado de Garantías N° 6 que conduce Diego Agüero.



Giménez imputó al conductor por "Homicidio en fuga", una figura que agrava la acusación y que se incorporó recientemente al Código Penal (artículo 84 bis) por iniciativa de la agrupación Madres del Dolor.



Los familiares de Ayelén convocaron a una marcha para mañana a la fiscalía y pidieron que el conductor "no salga en libertad", además de que se sumen testigos del hecho.