El abogado que representa a la familia de Fernando Báez Sosa (19), Fernando Burlando, aseguró que el testigo clave que declaró en la causa reconoció este martes a "siete de los integrantes" del grupo que rugbiers involucrado en el hecho, y se angustió en varias oportunidades al recordar haber "quedado inmóvil frente a tremenda agresión".



"Lo más llamativo fue la memoria del testigo que calificaron como 'clave', describió a siete personas con una precisión realmente feroz", dijo ante la prensa Burlando a la salida de la Secretaría de Seguridad provincial, donde se realizan desde el jueves de la semana pasada las ruedas de reconocimiento.



Burlando señaló que el testigo "se quebró varias veces" porque "está angustiado por haber quedado inmóvil frente a tremenda agresión", por lo que "incluso tuvo que comparecer para las diligencias la psicóloga que colabora con la fiscalía".



Según reveló más tarde en Crónica HD: "Esta persona determina los roles y la actividad que tuvo cada uno de los sospechosos en el hecho que se investiga".



Allí manifestó que "también hace una referencia de un castigo, en la zona dorsal de Fernando que se compadece con lo que muestra la operación de autopsia".



Luego dijo: "Si bien se cuenta con material de otras características, elementos probatorios como videofilmaciones, fotografías, se han ordenado pericias de rastros de todo tipo, pericias químicas, la posibilidad de cotejar ADN y muchas diligencias más, además del reconocimiento en rueda es una ampliación de la declaración testimonial".



En esta línea, consideró que aunque el próximo miércoles se presentarán dos testigos más, "la gran cantidad de prueba recibida se está encaminando en un solo sentido", por lo que cree que "no va a haber modificaciones" en la cantidad de imputados que fueron identificados.





"Para nosotros está todo terminado desde mucho antes, la investigación es contundente, y las personas que van a presentarse en la fiscalía a declarar son importantísimas porque le van a dar más claridad a lo que inicialmente parecía confuso, frente a la gran cantidad de participantes", agregó.



En tanto, señaló que durante el episodio en el que murió Báez Sosa "existieron términos racistas y muchos insultos" por parte de los acusados, como "lo referido por el testigo que ayer dijo que cuando ya estaba inmóvil y desvanecido le decían 'levantante, negro de mierda'".



"Creo que es una mezcla de tantas cosas, acá la falta de educación, la agresividad, la bestialidad que a veces existe en algunos seres humanos, estuvo exponencialmente expuesta, y no descarto una situación de discriminación", añadió Burlando.



Al respecto, dijo que ese punto "no es algo menor" sino "algo muy grave" porque "la ley prevé precisamente la posibilidad de sanción cuando un hecho ilícito se vincula a la cuestión discriminatoria".



Por otra parte, explicó que desde la querella buscan "que solamente los que participaron de la golpiza estén presos con prisión preventiva", porque "no le interesa a la familia de Fernando tener rehenes y personas inocentes detenidas".



"Por más que estén ligados, sean amigos, tengan el vínculo que tengan, lo único que interesa es precisamente la manda específica de los padres, que es tener justicia, y justicia es la verdad", concluyó.