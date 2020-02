El abogado Fernando Burlando, quien representa a la familia de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell, adelantó que pedirá que el señalado "sospechoso número 11" sea sometido a ruedas de reconocimiento con testigos del crimen.



"Lo conversamos ayer con la fiscalía, les vamos a arrimar las distintas pruebas que tienen que ver con la posible responsabilidad de esa persona. Nosotros entendemos que hay testigos que mencionan personas que no tienen nada que ver con los ya detenidos, los describen, y tranquilamente podría ser esta persona, vamos a proponer que se realicen diligencias de reconocimiento", adelantó el letrado.



"Una vez que se practique esa diligencia podremos hablar con más propiedad del grado de responsabilidad que tiene el número once", agregó el letrado.

.

Consultado sobre las ampliaciones indagatorias de los ochos rugbiers detenidos que se llevaban a cabo este miércoles en Villa Gesell, Burlando dijo a TN que por lo que sabe "no han variado su actitud por el momento" y opinó que "el peso de la prueba ha hecho que se les complique armar una coartada".Finalmente, el abogado consideró que no tiene "mucha seriedad" el pedido de recusación y la denuncia presentados contra la fiscal de la causa,, por parte del defensor de los rugbiers,. "No veo mucha seriedad técnica en el pedido, creo que tiene que ver con situaciones que hablan de una estrategia, tal vez de demorar un poco el tiempo, pero no veo seriedad en el planteo", concluyó.