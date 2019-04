La última apelación posible para revertir la absolución del viudo Carlos Carrascosa, en la causa por el homicidio de su esposa María Marta García Belsunce, cometido en 2002 en el country Carmel de Pilar, fue presentada por la Procuración General bonaerense, mientras que ayer salió sorteado el tribunal que juzgará a Nicolás Pachelo y dos ex vigiladores por el mismo crimen.



Desde la Procuración conducida por Julio Conte Grand presentaron el viernes pasado un "recurso en queja" directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma del fiscal general de la Casación provincial, Carlos Altuve. Esta será la última instancia para que la absolución del viudo quede firme o, de lo contrario, sea revocada.



El 3 de octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó la absolución para Carrascosa que le había dictado en 2016 el Tribunal de Casación Penal.



Pero el subprocurador general Juan Ángel de Oliveira apeló esa decisión el 17 de octubre, a través de un recurso extraordinario en el que consideró que el fallo fue "arbitrario" y que el caso debía volver a ser analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Ese recurso fue rechazado el mes pasado por la Corte provincial, razón por la que ahora la Procuración decidió ir directamente "en queja" ante el máximo tribunal del país.



Carrascosa ya tiene un antecedente favorable en la Corte Suprema de la Nación, ya que en 2014, los entonces ministros Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni ordenaron una revisión total de la causa, lo que fue el puntapié inicial para que en 2016 una sala de la Casación bonaerense anulara la condena a prisión perpetua y absolviera al ex corredor de bolsa.



Por otra parte, salió sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro como el que juzgará al ex vecino Nicolás Pachelo (42) y a los ex vigiladores Norberto Glennon (53) y José Ramón Alejandro Ortiz (41) por el homicidio de María Marta.



Uno de los jueces del tribunal se excusará porque estuvo en el juicio a Carrascosa. La hipótesis de los nuevos fiscales, que desde 2017 hicieron una revisión de toda la investigación, es que Pachelo, Ortiz y Glennon asesinaron a García Belsunce cuando ella regresó a la casa y los sorprendió robando un cofre metálico que pertenecía a la asociación Damas del Pilar, de la que María Marta era vicepresidenta, y que contenía dinero, chequeras y la llave de una caja de seguridad.