Enzo Aylan, de 24 años, uno de los dos detenidos por el brutal crimen de Débora Ríos, la mujer de 36 años, que fue asesinada durante la madrugada del lunes cuando se dirigía a trabajar en el partido bonaerense de Moreno, ya había anticipado en sus redes sociales que "no iba a portarse bien". "Si no me dan lo que pido, otra no me queda", había sentenciado el agresor horas antes de cometer el fatal episodio.

"Cero peso ya van a esperar de mí", advirtió Aylan en sus redes sociales. En el intercambio de mensajes que mantiene con su hermana Patricia diez"a descansar" y "portarse bien". Sin embargo, Aylan, quien aparentemente le habría estado pidiendo plata amenaza a su familia de forma contundente: "Sabes que no me voy a portar bien si no me dan lo que te pido a mi familia, pero si no me dan otra no queda". "Si no queres que me enoje no hagas cosas que no tenes que hacer", le responde la hermana.

.

Horas más tarde de aquel chat, precisamente durante la madrugada del lunes en el cruce de Malabia y avenida San Fernando de la localidad de Cuartel V, del mencionado partido del oeste del conurbano, la víctima fue brutalmente asesinada luego de rogarle a los delincuentes que no la mataran porque tenía un hijo.

Según determinó el resultado preliminar de la autopsia la muerte se produjo por un “traumatismo de cráneo” producto aparentemente de una patada y se constató que el cuerpo de Ríos tenía 31 heridas, “muchas de ellas punzantes y cortantes”.