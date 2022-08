El violento asesinato del albañil Harold Crespín Canelo conmocionó a la localidad de Pontevedra y por el hecho se encuentran detenidas dos mujeres y un joven. Sin embargo, los familiares de David se manifestaron para exigir su libertad porque tendría retraso madurativo. Se trata de la persona que habría arrojado el cadáver descuartizado de la víctima en la vía pública.

El trabajador de nacionalidad peruana fue hallado sin sus brazos y piernas dentro de una bolsa el jueves pasado cerca de un descampado de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Este lunes, los familiares de “Davicho” exigen que lo dejen en libertad porque su condición de discapacidad no le permitiría distinguir la gravedad de los hechos. “Él tiene la mente de un niño”, apuntó su hermana en diálogo con Crónica HD.

Por su parte, Eliana González (23) sería la principal acusada de elaborar un plan para seducir a la víctima con el fin de quitarle la vida y apoderarse de su casa, su auto y el resto de sus pertenencias.

“Se aprovechó de mi hermano”, agregó la joven ante el móvil y reclamó: “Queremos que diga la verdad”. En esta línea reconoció que David fue quien movilizó el cuerpo del albañíl hasta el descampado. Allí un niño halló se encontró con el cadáver del hombre descuartizado.

Según contaron, la familia se enteró de la participación del muchacho en el crimen cuando detuvieron a dos las mujeres detenidas. “Nos dijeron que la asesina estaba nombrando a mi hermano”, apuntó.

Además, relató que la presunta criminal lo “habrá seducido” al muchacho detenido o manipulado para que vaya la noche del crimen hasta la vivienda de la víctima: “La idea de ella era culpar de todo a mi hermano”.

“Le dijo ‘me tenés que ayudar a tirar esto’”, aseguró la familiar de “Davicho” y planteó sobre el muchacho: “No sé si estaba amenazado. Ella le dio plata del hombre que mató”.

Harold Crespín Canelo, el albañil descuartizado en Pontevedra.

Por otra parte, los investigadores del caso apuntaban que joven le habría dado varias puñaladas al albañíl peruano. “Es mentira que él lo desmembró, él no sabe cortar carne, no sabe cortar fideos. No sabe atarse los cordones”, explicó la joven ante Crónica HD.

En este sentido, reforzaron la versión de que el trabajador de la construcción falleció antes de la llegada de "Davicho" a la escena del crimen. Para comprobarlo habría un llamado que realizó la presunta autora del homicidio y los movimientos de la tarjeta SUBE del joven.

“Yo quiero que le hagan pericias”, reclamó una tía sobre la causa judicial que desató el reclamo de la familia y varios vecinos que conocen a David. “Es discapacitado”, insistió sobre el detenido y agregó: “Él está pasando hambre, es un niño. ‘Los extraño a todos nos decía’”.

Crimen del albañil en Pontevedra.

Sobre la detención del pibe, la hermana completó: “Nosotros no lo ocultamos, le avisamos que lo iban a venir a buscar. Ella se escondió”. “No nos dejan verlo. Debe estar llorando, está asustado. No dejaron pasarle nada, ni ropa, ni abrigo”, reclamó.

“Estamos desesperados, queremos que lo pongan en un arresto domiciliario, nos encargamos de cuidarlo”, apuntó la tía del joven. “Él no es culpable de nada”, agregó la madre, quien estaba acompañada por varios vecinos con carteles de apoyo y pedidos de libertad.

Cabe mencionar que los vecinos de la víctima aportaron detalles en la causa sobre el vínculo amoroso que mantenía el albañil con joven detenida.

La autopsia del cuerpo de Crespín reveló que el hombre fue asesinado de al menos tres puñaladas en el cuello y que presentaba múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, tórax y espalda, además de golpes.

Como bien se informó, Eliana González y "Davicho" Luján, quienes se negaron a declarar en sus respectivas indagatorias, fueron acusados por el fiscal de Morón, Sergio Dileo, como coautores del "homicidio calificado" de Harold; mientras que Norma González, tía de la joven, fue imputada por el "encubrimiento" del crimen.