Oscar Farías (25), la ex pareja de Ceferino Galván (45), el docente de primaria hallado estrangulado la semana pasada en un departamento de San Miguel, se negó a declarar y seguirá detenido mientras avanza la investigación, informaron hoy fuentes judiciales.



La audiencia de declaración indagatoria se realizó ante el fiscal de Malvinas Argentinas Gustavo Carracedo quien puso en conocimiento al detenido de la acusación que pesa en su contra por el homicidio del maestro.



Los voceros agregaron que el acusado se negó a declarar y a responder preguntas, por lo que volvió a ser alojado en una dependencia policial mientras avanza la investigación.

Farías fue detenido la madrugada del pasado martes en un domicilio José C. Paz luego de quedar filmado cuando entraba y salía del edificio donde vivía la víctima.

En las imágenes tomadas por las cámaras del edificio, el jueves 15 de julio último.Durante el operativo en el que fue detenido,, además de siete tarjetas SUBE y un teléfono celular.No obstante, en el domicilio del acusado no se hallaron los elementos de valor robados de la casa de Galván.El hallazgo del cuerpo del docente se produjo hace una semana en un inmueble ubicado en avenida Presidente Juan Domingo Perón al 1600, en pleno centro de San Miguel. Galván era docente de una escuela primaria de Tortuguitas, cuyas autoridades fueron quienes iniciaron las gestiones para localizarlo, ya que no se había presentado a dar clase y no podían comunicarse con él.

El hombrey se iniciaron las actuaciones judiciales. De acuerdo a las fuentes, en el domicilio no fue hallado el elemento con el que ahorcaron a la víctima y se detectó el faltante de varios objetos de valor.Galván era oriundo de la provincia de Santiago del Estero, vivía solo en San Miguel y, de acuerdo a la investigación,, a quien había conocido por redes sociales.