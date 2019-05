Dos amigos que estaban desaparecidos desde el miércoles pasado en el partido bonaerense de San Martín fueron encontrados asesinados en la localidad de San Vicente, uno de ellos a balazos y el otro incinerado dentro de un auto, informaron este lunes fuentes policiales.



Se trata de Jonathan Zárate (32) y Hernán Pablo Rivero (32), quienes eran buscados desde la semana última tras una denuncia por "averiguación de paradero" que tramitaba en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial San Martín.



Fuentes policiales informaron que esta madrugada en el camino rural conocido como El Portugués, a metros del puente homónimo, a unos siete kilómetros del acceso al que se llega por la rotonda de la ruta 6 y la avenida Sarmiento, un lugareño encontró el cuerpo de Zárate.



Efectivos de la comisaría de San Vicente fueron alertados y confirmaron que se trataba de un hombre que tenía tres impactos de bala en su cuerpo.



La víctima fue reconocida por sus familiares y era buscada desde el miércoles 8 de mayo cuando denunciaron que desapareció junto a Rivero.



Según las fuentes, un Volkswagen Fox, propiedad de Zárate, fue hallado el sábado último quemado al costado del camino.



Ante esa situación, personal del municipio lo retiró con una grúa sin verificar que adentró había un cuerpo.



"El auto fue llevado a un predio que está al aire libre y se dieron cuenta que había un cuerpo después de haber encontrado muerto al supuesto dueño", dijo un vocero encargado de la pesquisa.



Si bien los investigadores creen que esa víctima era Rivero, dado que el cadáver estaba carbonizado deberán esperar a que sea reconocido a través de las piezas dentarias.



Ambos hombres eran amigos y Rivero salió de la cárcel en diciembre de 2018 tras purgar una pena de unos cuatro años de prisión que tramitó en un juzgado federal en una causa por drogas.



Con esos datos, los pesquisas sospechan que el doble crimen puede estar vinculado a un ataque en el marco de un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras hipótesis, dijeron las fuentes.



Personal de Policía Científica realizó los peritajes correspondientes en busca de rastros o huellas que permitan determinar si fueron asesinados en el lugar o si allí descartaron los cuerpos.



Los investigadores también procuraban encontrar cámaras de seguridad para establecer cómo llegaron a San Vicente a bordo del auto de Zárate y qué camino tomaron.



En tanto, Soledad, hermana de Rivero había publicado a través de Facebook que él había desaparecido el 8 de mayo a las 15.30 en la zona de Villa Ballester y que vestía jean azul, remera azul con pingüino rojo y zapatillas Nike.



"Están aguardando el resultado de la autopsia, estoy esperando que me llamen para ir a San Vicente y me digan qué pudo haber pasado", afirmó la mujer, quien contó que su hermano era padre de dos niñas y aclaró que "no estaba amenazado".



El hecho es investigado por la fiscal Karina Guyot, a cargo de la única UFI descentralizada en San Vicente, quien aguardaba el pase de la causa por la desaparición que tenía su par de San Martín, Daniel Cangelosi.

Así era buscada una de las víctimas. (Facebook)