En un multitudinario acto realizado en La Matanza, la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó este sábado que "la Argentina que viene es difícil y compleja" y señaló que habrá que "discutir" los "esfuerzos" a realizar por los ciudadanos para pagar la deuda contraida por el actual gobierno. La ex presidenta y actual senadora nacional hizo una nueva presentación de su libro "Sinceramente" en el Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza, ubicada en la localidad de San Justo, junto a los candidatos a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a vicegobernadora, la intendenta local, Verónica Magario, además de otros dirigentes políticos y conocidos artistas y periodistas (ver aparte). La capacidad del salón fue colmada, y afuera se concentraron alrededor de 140.000 personas, que fueron saludadas por Cristina una vez finalizada la exposición sobre el libro.

Cristina junto a Axel Kicillof, Verónica Magario y Fernando Espinoza.

Emergencia alimentaria

La compañera de fórmula de Alberto Fernández reiteró sus críticas a la política económica del gobierno y sostuvo que "las cosas que dijeron no eran ciertas, no era cierto que la inflación era por emisión monetaria, no era cierto que con tarifas altísimas iban a venir grandes inversiones". Añadió que "prometieron pobreza cero y se van con emergencia alimentaria".

Seguidamente, les pidió a los argentinos que "nunca más se dejen engañar y sepan que el Estado y la política es el único instrumento que tienen los sectores de menos recursos para que los defiendan". Agregó en su recomendación que "nadie les mienta haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia o inutilidad o incapacidad de un presidente". En ese sentido, reclamó "que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy se ven estas consecuencias" luego de afirmar que "hay una tentación muy fuerte de darle y darle" solamente al presidente Mauricio Macri.

Precios y márgenes

Al referirse al problema de la inflación, Cristina sostuvo: "Nos dimos cuenta que no era la emisión. Tenemos que ir a la formación de precios y a los márgenes de ganancia también, sobre todo en alimentos. Esto no es para que nadie pierda plata ni se agarre los pelos, ni ninguna cosa dogmática y socializante, simplemente es sentido común". Posteriormente, recordó que "cuando estábamos nosotros se cansaron de ganar plata todos los empresarios y ahora solamente gana un pequeño grupo de empresarios que son los vinculados con el gobierno".

Una multitud se acercó a la presentación de "Sinceramente" en La Matanza.

En materia tarifaria, la candidata a vicepresidenta afirmó que "no se pueden aplicar las reglas del mercado a algo que no solamente es un servicio público, sino que el que lo presta lo hace en forma monopólica".

Deuda y Lagarde

Acerca de la deuda contraída por la administración de Macri, particularmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que "no sería justo pedirles a los 44 millones de argentinos que paguen con el mismo esfuerzo", por lo que anticipó que, en una eventual gestión del Frente de Todos, "vamos a tener que discutir la estabilización del endeudamiento porque esto de las crisis por tomar deudas y las fugas de miles de millones de dólares se viene dando desde la presidencia de (Bernardino) Rivadavia".

Tras considerar que "el punto de inflexión de este gobierno fue en 2018, cuando decide ir al Fondo", apuntó contra la ex directora del FMI, Christine Lagarde. "La vi con cara de 'yo no fui' -en una entrevista reciente donde la consultaron sobre la situación económica argentina-, con cara de 'nosotros no queríamos en realidad'", describió la ex jefa de Estado.

Cristina disparó munición pesada contra el Gobierno de Mauricio Macri.

Por otro lado, CFK recordó la gestión de su esposo, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, y la suya y destacó que "fueron 12 años y medio de grandes transformaciones y avances", aunque reconoció que también hubo momentos complicados y dio como ejemplo la crisis financiera internacional de 2008. "Que había problemas, sí, siempre los hay, pero los que había se multiplicaron exponencialmente y surgieron otros que creíamos superados. A mí personalmente el endeudamiento y el hambre me resultan intolerables", agregó.

Macumba y bastón

En otro momento de la presentación del libro, Cristina contó que hace un año se enteró de que desde el entorno de Macri fueron a ver al orfebre Juan Carlos Pallarols porque sospechaban que ella le habían hecho una "macumba" al bastón presidencial. La senadora reveló que un amigo fue a pedirle una obra a Pallarols para agasajar a su esposa por las bodas de plata. En ese momento, el artista le contó que recibió las presiones desde el gobierno de Cambiemos por esa supuesta macumba. "La verdad todo esto corrobora la locura que significó el traspaso de poder el 10 de diciembre. Yo no podía creer cuando pasó todo eso y los medios de comunicación hegemónicos decían que estaba aferrada al poder", aseveró.

Las instituciones

Los cuestionamientos a la administración de Cambiemos también apuntaron al aspecto institucional. Cristina consideró que "ellos, que vinieron en nombre de las instituciones, las avasallaron todas" y enfatizó que "el Congreso no funciona, no hay sesiones". Sobre el final de la exposición, anticipó que en un eventual gobierno peronista "vamos a iniciar una etapa política diferente" porque, aseguró, "Alberto (Fernández) es una persona de mucho diálogo, de conciliar. Es capaz de hablar una, dos, tres y veinte veces". No obstante, planteó que "los sectores que más se beneficiaron le presten un poco de atención a los que apenas pueden sobrevivir. Esto es la etapa que viene".

Presencias

Entre los asistentes a la presentación de ayer del libro "Sinceramente" de Cristina Fernández de Kirchner se contaron los periodistas Gustavo Sylvestre y Diego Brancatelli, además del locutor Leonardo Greco. En tanto, los artistas estuvieron representados a través de la actriz Luisa Kuliok, la bailarina Mora Godoy y la cantante Marilina Ross.

Entre los dirigentes políticos, además de la fórmula para gobernador y vice bonaerense, estuvieron el diputado nacional y candidato a jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza; la candidata a diputada Victoria Donda; el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini; el ex secretario de la Presidencia Oscar Parrilli; el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray; su pares de Merlo, Gustavo Menéndez, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el ex diputado y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, y el intendente de Ensenada, Mario Secco.