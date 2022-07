Cuatro personas, entre ellas un menor de 13 años, fueron asesinadas a tiros desde un auto cuando se encontraban en pleno festejo. La masacre tuvo lugar en José C Paz. Alicia, mamá de Alexis Sánchez, una de las víctimas fatales que recibió tres disparos, en diálogo con Crónica HD, contó que su hijo pasaba casualmente por el lugar cuando volvía de hacer las compras en un almacén de cercanía: "Salió a comprar salchichas y arroz, y en eso que volvían empezaron a los tiros, y me lo mataron".

La mujer remarcó que su hijo de 26 años "pasaba" por el lugar de casualidad cuando recibió "tres disparos, uno en la cara y dos en la nuca".

"Tenía las bolsas en la mano cuando me lo mataron", dijo Alicia. Según sostuvo Alexis no estaba reunido junto a los otros tres chicos que también mataron, a quienes "conocía del barrio".

En ese sentido, la mamá de Alexis afirmó que "no había ningún festejo por el Día del Amigo, ni nada por el estilo".

Las víctimas mayores de edad fueron identificadas como Edgar Damián Valdez, Rodrigo Alejandro Cardozo y Alexis Sánchez.

Alexis hace dos meses que había salido de la cárcel luego de cumplir una condena de seis años acusado de un robo "que él no cometió", remarcó Alicia.

Por el cuádruple crimen ya hay un detenido

Por el cuádruple asesinato ya hay un detenido identificado como José "Chucky" Corbalán, es el principal sospechoso. Según las primeras informaciones en base a testigos, la balacera se habría ocasionado por una discusión.

Corbalán, habría pasado por el lugar donde estaban reunidas las víctimas, quienes “no le quisieron convidar droga”. En ese contexto, se supone que al rato, Corbalán regresó con amigos en una moto y los mató. En el piso los investigadores encontraron 22 vainas servidas.

Los investigadores, sin embargo, barajan también otras hipótesis como un posible ajuste de cuentas o una rivalidad previa entre dealers.