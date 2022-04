Kevin Rodríguez, de 23 años, luchó por darle el apellido a su hija. Recién tras la autopsia de la nena de 4 años, donde se le hizo el ADN, pudo dárselo

El 14 de noviembre Zoe fue asesinada a golpes y calcinada en su casa en La Rioja. Por el crimen quedaron detenidos su mamá Jimena Córdoba y un pastor con quien tendría una relación amorosa.

"Desde que nació estoy peleado por la nena. No me escucharon si lo hubieran hecho estaría riéndose, jugando en el jardín", contó a cronica.com.ar. Kevin que viajó desde La Rioja para reunirse con María Elena Leuzzi de la Asociación AVIVI para pedirle ayuda.

"Desde marzo yo no la veía, hasta que la vi en el cajón. La madre no me decía donde estaba, me bloqueaba y me desbloqueaba del celular. A la nena la tenía amenazada porque no me decía nada de lo que le pasaba. Yo sé por los vecinos que la dejaba sola. Ella tiene problemas con las drogas", relató Kevin, quien reclama que los funcionarios judiciales se hagan responsables del crimen de la nena.

Por el crimen de la nena de cuatro años está detenida su mamá y un pastor

"Yo hacía todas las denuncias, pero no me daban importancia porque no tenía mi apellido. Ella vivió conmigo y mis padres en Chilecito. A los 4 meses de la nena se la llevó a La Rioja. Cuando vi su documento supe que no tenía mi apellido. Fui al Registro Civil y me decían que a madre tenía que ir a firmar, pero ella nunca iba", rememoró el muchacho.

Por esto, el padre de la chiquita aseguró: "Ella nunca me dijo que iba a hacerle los papeles, yo me enteré cuando ya estaban hechos, había ido a trabajar. A veces me la traía y después se la llevaba. Una vez se la llevó y se la dio a la hermana. Yo iba a la Justicia, pero me decían que ella podía hacer lo que quería".

El estremecedor relato de un padre afligido

"Cuando mi bebé ya estaba calcinada recién reconocieron que era mi hija. Nunca fueron a ver que pasaba cada vez que les decía que la nena no estaba bien. Cuando se la llevaba la nena perdía peso. Ella me dejaba y un día me la sacaba, así todo el tiempo. Yo siempre iba a la Justicia", dice.

"Conmigo estaba bien. Me ayudaban mis padres y mis hermanas a cuidarla. Era una nena que estaba contenta, que se reía. Había engordado. Un día vino y se la llevó y no la pude ver más. Quiero que paguen por lo que le hicieron a mi bebé, también los funcionarios de la Justicia que no me escucharon, ni fueron a ver lo que pasaba", precisó.

"Ahora el expediente no aparece por ningún lado. Lo tiraron, lo escondieron, no sé lo que hicieron", sostuvo el joven desesperado. "Acá hay mal desempeño de funcionarios públicos. Se están protegiendo entre ellos. El padre quería hacerse cargo frente a una nena que se quedaba sola. Se tendría que haber investigado", contó a Crónica el abogado Javier Ferrari que está asesorando al papá.

"Por desidia es responsable la Justicia. No intervinieron nunca para ver que era lo que pasaba. Así terminó la nena, asesinada a golpes. Tendrían que haber asignado a un asesor de Menores. No se respetaron los Derechos del Niño. La menor estaría viva si hubiesen actuado", sostuvo el abogado.

