Nos toca afrontar una nueva quincena de cuarentena y es importante prepararnos para el país que se viene. ¿Qué va a suceder con la economía? ¿Cómo se reanudará la vida política? Para comenzar a analizar estas claves, desarrollamos algunos aspectos indispensables para entender el futuro próximo de un país anclado en una realidad mundial, que ya no es la misma.

La economía que se viene:

El economista y asesor Ramiro Marra analiza que los periodos de crisis en nuestro país, son continuos. Incluso exceden a los modelos políticos que estén vigentes en nuestro país. Existe un circuito económico a nivel mundial, que afecta a cada país en diferentes momentos. Y este vínculo es constante.

La crisis económica, no sólo está anclada a este momento de recesión producido por la pandemia del Coronavirus, sino que son periodos que se van expandiendo y contrayendo según cómo avancen los mercados.

En su libro “Hablemos de guita” Ramiro Marra, propone una guía clara para entender la economía argentina y brinda tips indispensables para saber cómo mejorar nuestra economía personal.

¿Es posible ahorrar? ¿Y se puede ahorrar privandome de todos los gastos? La teoría del ahorro extremo, es como las dieta súper exigentes. No funcionan. La clave no es saber en qué ahorrar sino cómo invertir. Y esta pregunta se mantiene vigente incluso hoy, a pesar de las modificaciones en la economía mundial, que está causando el COVID-19.

Ramiro Marra no sólo se atreve a darnos un listado de consejos fáciles, sino que propone realizar otras formas de inversiones que salen del tradicional plazo fijo o comprar dólares. En este libro nos lleva por el camino de la bolsa y cómo hacer inversiones iniciales sin mucho dinero. Tips para tener en cuenta y preguntarnos a nosotros mismos cómo ahorramos, cómo queremos vivir y cómo pensamos mejorar nuestra economía personal.

Ramiro Marra y sus consejos económicos en su libro "Hablemos de Guita".



La clave política:

Para hablar de economía, es necesario hablar de decisiones políticas y proyectos políticos. Ya nada es como lo conocimos y la pregunta es ¿cuáles serán los debates políticos más importantes, cuando pase la pandemia? para esto Carlos Melconian da algunas pistas en su libro “Cantar la Justa”.

El economista, político y ex presidente del Banco Central de la República Argentina, pone sobre el escenario los debates que deberán ser abordados este año: el modelo económico, el rol del Estado,la deuda externa y el devenir de los mercados.

“Estar fuera del mundo es definitivamente un pasivo, un viaje directo a la decadencia. Y la segunda, que una macroeconomía sana y estable es la mejor apuesta al progresismo que cualquier gobierno puede hacer” menciona Melconian ya desde sus primeras páginas, determinando su posición.

“Hace setenta u ochenta años estamos discutiendo las mismas cosas. Hay doble discurso e hipocresía. También es cierto que hace mucho que escucho más alineamiento y coherencia sobre lo que hay que hacer. Pero en privado, luego hasta se lo niega en público. Volver a recuperar el valor de la palabra y los compromisos será entonces parte de la solución. Desde muy chico me enseñaron en casa que el crédito es algo que tarda mucho en construirse, pero se pierde muy fácilmente. Hay que cuidarlo. Será sagrado para la próxima experiencia presidencial” continúa Melconian quien incluso se atreve a escribirle una carta al presidente.

Un libro imperdible para comprender las claves del debate político que se irá reavivando, a medida que pase la pandemia.

Cantar la Justa es un libro político por Carlos Melconian.

La historia que parió la política:

Otro recurso indispensable para leer lo que se aproxima, es un análisis histórico de la historia política de nuestro país. Comprender la realidad de los gobiernos peronistas en cada década y lo que se viene para el gobierno de Alberto Fernández.

Pedro Saborido hace este recorrido en “Una historia del peronismo”, con escritura ácida, ocurrente e irónica. “En 27 relatos, 74 reflexiones y más de 140 metáforas que pueden servir para regocijo del simpatizante, como valiosa información para el desconocedor o el extranjero, o también como guía práctica para que el antiperonista puede acabar de una vez por todas, con el monstruo que desde hace más de 70 años azota a la Argentina”

Saborido fue guionista de Peter Capusotto y de varios ciclos de humor político. No pierde tiempo y saca a relucir esa forma de dialogar que nos pone en un contexto de debate, reflexión e historización. Porque para hacer humor, hay que saber.

Es así que este libro lleva a la carcajada y al pensamiento imparable. No importa coincidir o no. Saborido da todas las claves para pensar la historia del peronismo y la historia de la política nacional de los últimos 70 años. Una clave no sólo para entender el pasado, sino los lineamientos políticos del gobierno actual.

No se calla, pero no sólo opina, sino que recopila relatos, conclusiones y discusiones aún abiertas. Un libro imperdible que te lleva y te trae por la historia pero con humor. Eso que tanto nos falta.

Pedro Saborido presenta Una Historia del Peronismo.

