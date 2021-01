El famoso " Cuento del tío" sigue sumando cada vez más víctimas por vía telefónica, redes sociales, cajeros y hasta cartas enviadas de suspuestos entes financieros, que terminan estafando a personas de todas las edades (sobre todo a los mayores) y generando un futuro dolor de cabeza.

Por tal motivo, Crónica.com.ar dialogó con Martín Fonzo (Licenciado en redes y comunicaciones de datos e ingeniero en redes), quien dio todos los pormenores sobre este accionar ilícito, y brindó algunos consejos para tener en cuenta y evitar caer en estafas.

Estafa en cajeros

Al ser consultado sobre los cajeros, el especialista en cyber seguridad, relató que "ese tema es particular porque podés encontrar gente que ofrece ayuda desinteresadamente, y en realidad, lo que está haciendo es verte las claves que uno ingresa, las opciones que uno va, te puede hacer sacar una consulta de saldo. Lo que se aconseja a nivel cajeros en esa situación es tratar de evitar que las personas estén alrededor, por más que uno le pueda dar ayuda, por más que quieran darte ayuda desinteresadamente, hay que evitar que vea lo que hacés en la pantalla".

.

"Después otras de las más comunes es el reemplazo de los lectores, ha sucedido en varios lugares que reemplazan los lectores de las tarjetas por uno anterior, donde lo que hace es relevar datos de la banda magnética, entonces lo que hago en mi caso, es tocar los dispositivos y que no se mueva ninguno, que el teclado sea el teclado del cajero, que el lector de tarjeta no se mueva de su posición. Si uno ve que está medio suelto el lector, puede ser que tenga un lector previo y lo que hace es recavar información, y los que hacen esta parte de delinquir reemplazan y ponen una camarita muy pegada a la pantalla que es muy finita, y lo que hace es detectar y registrar los núemros de password que va poniendo una persona, su número de clave personal. Son normas de seguridad que tratamos de inculcar a las personas mayoires", dijo Fonzo.

.

Continuando con éste método de estafa, el especialista (que reveló tener de 7 a 8 mil casos por día en las entidades con las que trabaja) agregó que "el método es leer las bandas magnéticas, y al final del día entra alguien, saca el lector, la camarita pegada, el teclado y se va, con eso se conecta a la PC y levantan todos lo datos, van haciendo la correlación de ingreso del lector de banda magnética con lo que relevó del teclado numérico y reproducen las banda magnéticas y la clave".

Llamadas telefónicas

En cuanto a las llamadas telefónicas, el experto en seguridad informática argumentó que "el tema telefónico con esto de la pandemia, que hicimos capacitaciones a diferentes entidades financieras y a usuarios finales, siempre evitamos que atiendan números ocultos, porque la entidad financiera tiene la obligación de llamarte con un número, que se identifiquen con un número, ya sea del propio lugar, provincia o call center que sea, y nunca te van a pedir datos muy personales, te van a decir solamnente el DNI y ciertos datos. Cuando te llaman porque tenes un crédito aprobado y te piden datos como su dni, no hay que dárselo porque supuestamente ellos te lo tienen que dar, mucha gente cae cuando empieza a dar datos sin que uno haya pedido algo. La llamada telefónica es más simple, porque hoy con la pandemia, todo se generó más digital, y las entidades no van a enviar a pedir que se actualice nada por ningún lado, eso lo actualizás vos por tu Home Banking o tu aplicación del banco y esa es la realidad. La gente que cae es porque dió sus datos personbales, CBU, clave, etc".

.

Con relación a este tipo de ilícito, el licenciado argumentó que "en 2020 hemos tenido 900 consultas de préstamos tomados, que la gente dijo que no lo había pedido, y fue una estafa que lo hicieron ir a un cajero, le pasaron un CBU y trasnfiera una parte que se le iba a acreditar el resto y eso no pasa, y queda enganchado con préstamos y cuotas que hay que pagar. Es un mecanismo qu estudian y saben a quien llamar, y llaman a personas de más de 50 años, no llaman a jóvenes porque uno sabe como responder. Los familiares te van a llamar con celular pero números ocultos o privado hay que descartar la llamada o si atienden, y si es contestadora hay que cortar, si le empieza a hablar de que necesitan datos cortar, ninguna empresa va a pedir datos de nada ni clave o números de tarjeta. Nunca pasar números de tarjeta, códigos de verificación, que son los tres dígitos del dorso de tarjeta, porque te puedan hacer una compra".

En tanto, en una escala de estafas por las diversas vías, el especialista sostuvo que "generalmente sería un 40 por ciento por cajeros, 30 por redes e internet, 20 de manera telefónica y un 10 por carta o documento en papel".

Redes sociales

A nivel redes, Fonzo dijo que "es un tema, porque hay que verificar que en lo sitios donde uno compra sean sitios seguros. Normalmente, esto es algo que cuesta hacerlo visible y entendible, pero hay una diferencia, si uno se fija en la URL, la página donde pongo la dirección, hay una parte donde tiene una S al inicio HTTPS que es seguro. Los sitios donde uno compra o vende tiene un certificado de autenticidad del sitio, normalmente hay que comprar en lugares donde el sitio es seguro, porque eso atrás trae un certificado de autenticación del sitio. Si el sitio está seguro, significa que tiene un certificado atrás y la entidad es válida, entonces puedo incluir mis datos de tarjeta porque estoy transaccionando dentro de un sito seguro. Las personas que quieren estafar con el " Cuento del tío" dentro de un sitio web o redes sociales, normalmente no tiene sitio seguro porque están estafando, y vos cuando estás comprando tenés que especificar para qué lo vas a utilizar, el HTTPS significa que el sitio está segurizado y después va por detrás un certificado y tenerlo es viable".

Cartas y documentos

Finalmente, el especialista se explayó sobre la estafa "en papel": "A nivel de estafas papel, de estafas bancarias o Cuento del tío a nivel carta, como todo siempre puede haber pero es menos el porcentaje de probabilidad, porque hoy todas las personas por seguridad o por una llamada directa tiene un celular. Lo que antes era carta papael ahora se traslada al mail y surge la parte de Phishing a nivel mail, donde te dicen que usted a ganado la loteria en Estados Unidos, por favor aca click aquí para actualizar tus datos y ahí te piden la tarjeta de crédito, y tenés que dudar de lo que te piden, y lo cierto es que nadie te va a regalar nada y si ganás algo en otro país, es difícil de que sea real a no ser que hayas estado allá y viste o estuviste en el lugar, es muy baja la probabilidad de que haya algo en papel".

G.A.