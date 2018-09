En la ciudad de Rosario, Santa Fe, el cura Juan Pablo Núñez denunció que el pasado martes recibió una amenaza debido a las denuncias que realiza contra el narcotráfico: "Agarrá plata, callate la boca o te quemamos", le advirtieron dos jóvenes de 18 años.

Tras hacer publicó estos hechos, la banda denunciada por el religioso atacó a tiros el frente del Colegio Paulo VI, y la parroquia María Reina, del barrio Larrea, ubicada en la vereda de enfrente. Donde efectuaron más de 15 detonaciones entre ambas edificaciones.



Debido a esta situación Cronica.com.ar dialogó con Núñez quién recordó que al momento del ataque: "Escuche la balacera, una más de las tantas que tenemos en el barrio y que se escuchan continuamente. Me levante y en las cámaras de seguridad no vi nada. Al otro día cuando me acerqué para dar la misa me di cuenta de todo. No dije nada para que la gente no entre en pánico e hice la misa normalmente".



En tanto, señaló: "Pido seguridad para el barrio. Los pibes vienen a robar para comprar droga. Ellos también son víctimas. Hable con el asistente del Gobernador y con otro asistente. Les pedí por favor que no esperemos una tragedia".



Y si bien afortunadamente no hubo víctimas fatales que lamentar, recordó la peligrosidad de esta banda: "A los pibitos de 3 años no los dejan ni pisar la vereda. Nadie pueda pasar".



Luego sostuvo que: "Vengo remándola y peleando hace tiempo. Cuando aparecen los medios paran. Pero esto tiene que terminar, sino en siete días vuelven".



Por último, y ante la consulta sobre su permanencia al frente de la parroquia manifestó: "Por supuestísimo que me quedo. Pienso seguir y quiero seguir".



Detalles del hecho



Esta situación tuvo lugar el pasado domingo por la madrugada cuando dos sujetos en moto

efectuaron cinco disparos impactaron en una puerta de chapa del citado establecimiento, mientras que otros ocho destruyeron parte de los vidrios frontales de la capilla e inclusive "impactaron hasta el altar", recordó el cura.



Después de los terribles hechos, Núñez expresó su preocupación en un grupo de la aplicación de mensajes Whatsapp integrado por la comunidad educativa y religiosa: "Docentes y comunidad de María Reina. Hace unos meses la violencia se incrementó en el barrio por la venta de drogas. Tomé contacto con autoridades y los denunciamos. Tenemos vecinos amenazados para que vendan drogas o callen su boca. Confiamos en la protección de María”.



Por último, en la prensa local comentó: "Llama la atención la agresividad de cómo fue la cosa. Se quedaron esperando. Tengo la mala fama de haber salido en otras situaciones, esta vez no salí y se quedaron esperar a que saliera".