En los últimos días se dio a conocer en un medio de comunicación de Entre Ríos el caso de un sacerdote que fue acusado por exseminaristas de acoso y abuso sexual, y de ofrecerles dólares a cambio de favores sexuales. Además, el sacerdote afirmaba que podía "curar la homosexualidad" de las personas que pedían su ayuda.

La ola de denuncias se iniciaron luego que un exseminarista revelara el infierno que vivió en la Parroquia Nuestra Señora de Luján de Paraná, donde acusó al cura Carlos Benavidez por abuso sexual. Luego de ello, las acusaciones de distintas personas comenzaron a salir a la luz en diferentes ciudades del país.

A raiz de esto, un joven recordó que a los 15 años también cayó en manos del sacerdote. Reveló que durante mucho tiempo intentó eliminar el recuerdo, a tal punto que cuando su papá murió en 2010 a causa un cáncer fulminante, llamó a Benavidez para que le diera la extremaunción.

"De eso me hizo dar cuenta mi mamá, cuando después de conocer las denuncias le conté que yo también había sido una víctima", reveló. Su madre lo escuchó y no dudó: "Tenés que denunciarlo".

"Yo me había recibido de maestro de grado el año anterior y viajaba todos los días a Villa Manzano donde está la parroquia en la que estaba él. Teníamos contacto y un día estábamos charlando, me ofrece si no quería recostarme en una de las camas y cuando lo hago se me sienta al lado y empieza a tocarme los genitales", describió.

"Vos sabés que yo puedo curar la homosexualidad", le dijo entonces Benavidez. "Yo soy gay y en ese momento no lo decía abiertamente porque te imaginas que estando en la iglesia lo vivía con culpa, como que estaba mal", contó.

"Nunca lo llegué a vivir como un abuso, en el momento me molestó, hice muchos años de terapia con una psicóloga pero nunca se lo conté, recién hace dos o tres años pude compartirlo. Y cuando salió la noticia me hizo el 'click', volví a revivir todo. Hablo porque si a mí me ayudó a contar, le puede servir a más personas", detalló.

Recibió muchas acusaciones por abuso sexual.

El escándalo de Benavidez llegó a la Justicia tras la ventilación de un intercambio de sexo por dinero con el changarín José Sánchez. Sánchez contó que fue a pedir ayuda al cura para conseguir un puesto en la escuela parroquial, y que terminó teniendo sexo por plata con el sacerdote en la parroquia.

Otro exseminarista, que quiso mantener su identidad en reserva, dijo que a finales de la década de 1990, le tocó vivir un acoso violento cuando cursaba los últimos años del Seminario Arquidiocesano de Paraná y fue a realizar trabajo pastoral de preparación a la parroquia Nuestra Señora de Luján, donde Benavidez era vicario.

"Benavidez, que era corpulento, siempre te agarraba, te abrazaba fuerte, te manoseaba. Una vez, en su habitación, se me tiró encima, y me llevó a la cama, y empezó a manosearme. Como pude, me lo saqué de encima. Yo era un gurí flaco, y él, obeso, grandote. No me podía mover, y como pude, zafé. Para mí, era joda, de romper las bolas. Hasta que pasó lo de los billetes", narró el exseminarista a Entre Ríos Ahora.

Sobre "el intercambio de dinero" se refiere puntualmente al día en que Benavidez lo citó en su habitación para "charlar un asunto". En ese encuentro hubo un ofrecimiento. El cura le habría pedido que fuera hasta un ropero dentro del cuarto y que abriera la puerta.

Una serie de capturas de chat y audios comprometen al cura.

"Abrí, y fíjate lo que hay adentro´, me dice. Yo abro el ropero, miro y había un fajo de dólares. Billetes de 100. Entonces, dice: ´Agarrá lo que vos quieras. Saca nomás. Pero te tenés que dejar´. Me insistía con eso. Lo rechacé. Pero el acoso siguió. Seguía, siempre cuando yo estaba solo con él. Una vez me hizo saber que él podía hacer un informe desfavorable sobre mí al Seminario", recordó.

La otra denuncia proviene de Nogoyá, donde el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, relevó recientemente a Benavidez de sus funciones como párroco. En esa localidad fueron virales los chats del cura con distintos hombres que se acercaron a él a pedirle ayuda por falta de trabajo y a los que el sacerdote habría terminado extorsionando para tener sexo.