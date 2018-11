Una adolescente de 15 años fue asesinada este sábado de un disparo en la espalda y un amigo de ella resultó herido de gravedad al ser atacados por un grupo de desconocidos que circulaban en motos por el partido bonaerense de José C. Paz , informaron fuentes judiciales y policiales.El hecho ocurrió alrededor de las 5, en el cruce de las calles Croacia y Santa Marta, en dicho partido del norte del conurbano, por donde viajabajunto a un amigo.Por motivos que aún se investigan, al llegar a la mencionada esquina con la moto, se cruzaron con otro grupo de personas, quienes también iban en varios vehículos similares, y se escuchó a uno de ellos gritar: "¡Dale, tirale, tirale!".Fue allí que comenzaron a dispararles y mataron a la adolescente de un tiro en la espalda para luego escaparse del lugar, señalaron los voceros.A su vez, el amigo de Yazmín también resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital Mercante de José C. Paz , donde esta tarde permanecía internado en grave estado.Sin embargo, el herido logró declarar que no conocía a los atacantes, que no hubo un motivo que desencadenara el tiroteo y aportó precisiones para intentar identificar a los agresores, añadieron las fuentes.A raíz de este testimonio y el de otros testigos, además del registro de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar, los prófugos comenzaron a ser buscados en la zona por efectivos policiales de la comisaría 3ra. De José C. Paz Interviene en la investigación la fiscal,, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, quien caratuló la causa como "homicidio calificado por el uso de arma de fuego y lesiones".