Finalmente, Daniel Scioli no irá a internas contra Alberto Fernández en el Frente de Todos. El ex candidato presidencial mantuvo una larga charla con el único postulante oficial del espacio, y se decidió cerrar la posibilidad a esa competencia interna.



“Lo hablaron entre ellos. Daniel va a seguir en el espacio y tendrá un lugar en el futuro. Todavía le quedan dos años como diputado, así que no necesita un puesto en las listas”, dijeron desde el Instituto Patria.



El ex gobernador bonaerense tenía claro desde el momento que rechazaron que Sergio Massa pueda participar de las PASO presidenciales del espacio que sus chances de competir se habían reducido en forma notable. Pese a eso, continuó con su agenda hasta tener una confirmación oficial del espacio, que llegó en la noche del miércoles.