El líder de la mítica banda de cumbia, Flor de Piedra, había contado su dolor el 23 de diciembre pasado cuando reveló que su madre había muerto a los 78 años. Después de una semana, el cantante cruzó al novio, lo acusó de "tenerla dos días encerrada sin comer" y, además, agregó que los médicos lo denunciaron por abandono de persona.

La primera denuncia de Dany Lescano, hermanastro de Pablo, fue en el programa "Pasión de Sábado". Allí pidió hablar a la cámara y dijo: "A vos te digo, Javier. Vas a pagar lo que hiciste con mi vieja. Vas a pagar". La mujer murió el 23 de diciembre en el Hospital de Pacheco y la Justicia investiga un caso de violencia de género por parte del novio de su mamá.

El hombre tiene 38 años mientras que su madre tenía 78. En charla exclusiva con Crónica HD, el cantante de Flor de Piedra, hizo un resumen de la situación: “Mi mamá vivía con un paraguayo de 38 años desde hace unos tres años, yo estaba de gira en Salta y Jujuy y me llaman mis hermanas para decirme que había problemas con mi mamá y necesitaban que yo vuelva urgente. Se me rompe el auto, por lo que tardo dos días en volver. Cuando vuelvo, fui con mi familia directo al hospital donde estaba internada mi mamá. Ella me reconoce, pero tenía muchas dificultades para respirar. Le dije que volvía más tarde, y cuando volví ya había fallecido”.

Dany comienza a preocuparse cuando los médicos le dan detalles de cómo encontraron a la mujer: “Me contaron que tenía quemaduras graves en las dos piernas”. Los abogados de la familia se están encargando de todo y de la autopsia. El hombre, pareja de la señora, quedó detenido. “Nadie lo denunció, pero cuando los médicos vieron las condiciones de la paciente, preguntaron quien la acompañaba. Lo vieron, se quería ir y como estaba con toda la documentación de ella quedó detenido instantáneamente. En principio por abandono de persona”.

“Ella nunca me dijo nada de todo lo que pasaba, el tipo con nosotros era un amor. Nunca iba a pensar que podía pasar algo así. Mi mamá estaba muy enamorada del tipo y ella hace un año había dejado de tomar la medicación porque él la había convencido... Él se había llevado los documentos de mi mamá, la tarjeta de la pensión y algunos papeles... Seguramente le hizo esto por dinero, él le cobraba la pensión”, relató. El acusado había pedido una perimetral “para que mis hermanas no se acercaran”.

Como resultado de todo esto, “a mi mamá le da un paro y se muere”. Ahora la familia busca justicia: “Quiero justicia de pantalones largos por mi madre por todo lo que hizo este tipo. Que pague lo que tenga que pagar”.