"Noche de brujas", del director John Carpenter, es un clásico del cine de terror, y su trama es la de un asesino psicópata enmascarado que anda suelto asesinando gente durante el festejo de Halloween. Aquí fueron dos los depravados disfrazados que sembraron el terror de verdad durante la celebración adoptada por los argentinos.

La Justicia de Córdoba investiga el presunto abuso sexual en perjuicio de una adolescente por parte de al menos dos personas en una fiesta por la Noche de Brujas. El episodio se habría registrado el pasado fin de semana en una vivienda particular de la localidad cordobesa de San Marcos Sierra, en el Valle de Punilla.

Las primeras informaciones aseguran que la jovencita, de 14 años, fue abusada y por el hecho hay dos menores demorados, a disposición de la Justicia, según confirmó a Cadena 3 el jefe de la Departamental Cruz del Eje de la Policía, Leonardo Gutiérrez. En las últimas horas, la madre de la supuesta víctima, difundió un audio en el que da cuenta de lo sucedido el pasado sábado.

"Soy mamá de la nena que fue atacada el sábado a la madrugada. Tuvo una desgracia con suerte, pero eso no quita que sea un hecho repudiable. Nosotras en este momento necesitamos estar tranquilas, por eso decidimos no participar de la convocatoria", señala la mujer. "La Policía está actuando como es debido y la causa se lleva por las vías que corresponden. Como mamá pido que mi hija se preserve ante todo, que los dichos y desdichos sean cuidados. Esto que sucedió le sucede a cualquiera de nuestros hijos. Pido que estas dos personas sean detenidas y alejadas del pueblo, no tienen que estar dentro de nuestra comunidad.

"Quiero rescatar la falta de acción del adulto responsable de la fiesta de Halloween. Queremos justicia", cerró la madre.