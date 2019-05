La localidad de Mariano Acosta, en la zona oeste del conurbano, está sobresaltada por un abusador sobre el que pesan al menos cuatro hechos. Su nombre es Carlos Godoy, y está acusado de haber tocado a por lo menos cuatro nenes de entre 5 y 11 años. La más grande es su propia sobrina.

Silvana, la mamá de esta nena, contó en Crónica HD cómo se enteró del hecho y exigió Justicia."El sabado 27 de abril hablo con mi hija y pregunté si su tío (el acusado) había jugado con ella. Y me dijo que sí, que la besaba en el cuello y la manoseaba. Le decía que cierre la puerta si se quería acostar para estar más cómoda", detalló la mujer.

"Los abusos ocurrían en la casa de él. Yo iba a tomar mate por la tarde y ahí la abusaba. Nunca me imaginé una cosa así. Además amenazó a los nenes de muerte les dijo que que iba a matar a sus papás si contaban algo", agregó.

La mujer relató también que al hombre lo detuvieron pero a las pocas horas lo dejaron libre. Y que encima no le dan botón antipánico y por eso la nena no quiere salir.

"Yo para ir a lo de mi suegro tengo que pasar por la casa del abusador. Y no me dan el botón antipánico entonces ella no quiere salir. Mi hija tiene una discapacidad, y esto me la retrasó más, está muy nerviosa llora todo el tiempo", contó.