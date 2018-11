Una mujer de 39 años fue asesinada hoy de un corte en el cuello y arrojada a un desagüe en la ciudad mendocina de General Alvear, y por el crimen detuvieron a su ex pareja, quien tenía una restricción de acercamiento y aparentemente la interceptó cuando ella circulaba en una moto y se dirigía a trabajar, informaron fuentes policiales.



La víctima fue identificada por la policía como Roxana Ferreira (39), quien se convirtió en la décima víctima de femicidio en la provincia de Mendoza en lo que va de 2018.



Fuentes policiales informaron que todo comenzó en la mañana del pasado lunes, cerca de las 8, cuando Roxana circulaba en su moto por las calles C y 12, de General Alvear, unos 330 kilómetros al sur de la capital mendocina, y fue interceptaba por un hombre que iba en otro vehículo similar.



En esas circunstancias, el agresor le aplicó a la mujer un corte en el cuello, tras lo cual, dejó el cuerpo tirado en un cauce de riego al costado del camino, indicaron los informantes.



En tanto, la Policía fue alertada a través de un llamado al 911 y cuando los efectivos se trasladaron hasta el lugar del hecho hallaron a la mujer muerta.



Según las fuentes, a partir de las primeras averiguaciones, los policías detuvieron en inmediaciones de la escena del crimen a la ex pareja de la víctima, identificada como Ramón Castro (38), quien quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la comisaría 14ta.



“Se habría producido una discusión y posteriormente el hombre le habría propinado un corte en el cuello, lo que le provocó la muerte a la mujer”, explicó una fuente de la investigación.



De acuerdo a los pesquisas, Roxana residía en General Alvear, tenía tres hijos y trabajaba en una despensa, adónde se dirigía esta mañana luego de haber llevado a los chicos al colegio en el barrio Zangrandi de Bowen, una zona humilde de dicho departamento mendocino.



Por su parte, Castro contaba con una restricción de acercamiento a la mujer, quien lo había denunciado por “lesiones agravadas”.



De hecho, esa causa fue elevada a juicio luego de que el hombre cumpliera con una prisión domiciliaria hasta octubre del año pasado.



El crimen de Roxana generó gran conmoción en la comunidad de General Alvear, donde se convocó a una marcha para las 18 en el kilómetro cero de la ciudad.



Se trata del décimo femicidio cometido en lo que va del año en Mendoza luego de los asesinatos de Concepción Arreguí (59), Maura Lorena Bueno (25), Gregoria Flores (32), Norma Carletti (61), María del Carmen Sinatra (43), Karen Sposato (23), Lorena Segura (30), Karen Arenas (22) y la empresaria de una funeraria Ivana Milio (46), ocurrido la semana pasada.