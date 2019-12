Una mujer de 59 años se salvó de milagro luego de ser arrastrada varios metros con su propio auto, que le fue sustraído por delincuentes armados, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en La Matanza. La tremenda secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad en la zona.

El violento hecho ocurrió en la noche del pasado martes cuando una mujer, identificada como Felisa Sánchez, se retiraba de su domicilio, en La Haya y Asia, en la mencionada localidad, a bordo de su auto. En ese instante, al menos tres delicuentes encapuchados y armados rodearon el vehículo y comenzaron a forcejear para abrir la puerta del conductor.

En las imágenes registradas en las cámaras de vigilancia puede verse cómo los ladrones logran abrir una de las puertas y tironeban a la víctima para sacarla del auto. Una vez fuera, la empujaron contra el pavimento, arrancaron el rodado marcha atrás y la arrastraron varios metros.

Al retirarse del lugar, la víctima logró ponerse de pie por sus propios medios y en ese momento, varios vecinos alertados por los gritos salieron a socorrerla.

"Vi que me iban a atropellar, que me iban a pisar y me arrastré hacia atrás. Aún no me convenzo de que estoy viva", afirmó la mujer al canal Telefé. Tras radicar la denuncia, Gendarmería la acompañó hasta su casa por temor a que los delincuentes volvieran.